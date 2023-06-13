Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi fuaye alanında hazırlanan Kitap Kafe, okuyucularına kapılarını açarken, Yazar Ahmet Ümit Bilecik’te okuyucularıyla buluştu.

Bilecik’in kültür ve sanat hayatına renk katacak olan Kitap Kafe ile birlikte gerçekleştirilen Bilecik Kitap Günleri’nden onlarca yazar, Bileciklilerle buluştu. Okuma alanları, ders çalışma bölümleri, ikram ve dinlenme alanlarıyla hazırlanan Kitap Kafe’de üniversite öğrencileri sabah saatlerine kadar faydalanabilecek. Kitap günleri çerçevesinde kitap alarak çekilişe katılan okurlara gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 2 bisiklet, 2 dünya klasik eserleri ve 500 TL’lik hediye çeki verildi. Açılış programında başta Ahmet Ümit olmak üzere diğer yazarlar, okuyucuları için kitaplarını imzalayarak, fotoğraf çektirdi.

"Kitap kafemiz hem bir dinlenme hem de kültür merkezi halini alacak"

Bilecik’in kültür ve sanat hazinesine katkı sağlayacak bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bugün bizim için çok kıymetli bir gün. Kültür ve kongre merkezimizde birçok aktivite gerçekleştiriyoruz. Bunun için burada bu tür etkinliklerde bir mola vereceğimiz bir yere çok ihtiyacımız vardı. Kitap kafemizin bu anlamda çok güzel hizmetler vereceğini düşünüyorum. Hem de aynı zamanda üniversite öğrencilerimiz için burasının sessiz bir kafe olmasını istedik ve onlara ikramlarımız olsun istedik. Burası kahve kokuyor ve tamamen kültür merkezi olmuş oldu. Kitap kafemizi açmakla birlikte burada çok değerli yazarlarımızı da ağırlamanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan V. Subaşı konuşmasında ayrıca Kitap Kafe’nin mimarisinden birçok üretim imalatına kadar çalışmaların Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, teşekkür etti.

‘’Bir yazar olarak böyle bir eseri şehre kazandıran başkanımıza teşekkür ediyorum’’

Yazar Ahmet Ümit Bilecik’te böyle anlamlı bir çalışma kapsamında bulunduğum için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Aslında bir şehirde kültür yoksa hiçbir şey yoktur. Bu anlamda kültürün temel taşıyıcıları da kitaplardır. Dolayısıyla kitaplarla buluşacağımız alanların oluşması çok çok kıymetlidir. Böyle güzel bir eseri şehre kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de bir yazar olarak kitap üreten birisi olarak çok mutlu oldum bu güzel eser dolayısıyla. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.