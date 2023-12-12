Yazar Andı: 'Geyveli Ali ülkesine ses milletine nefes olan bir kahramandır'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Geyve Elvanbey Zaviyesinde gerçekleştirilen yerinde tarih söyleşileri ile devam etti. Yazar Tahir Fatih Andı, Geyveli Ali’nin hayat hikayesini öğrencilerle paylaşarak, “Geyveli Ali sadece şehrimizin değil, ülkemizin kahramanlarından birisi” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede etkinliklerin son adresi Geyve Elvanbey Zaviyesi oldu. ‘Yerinde Tarih Söyleşileri’ programında Yazar Tahir Fatih Andı, Geyve Sinan Bey Lisesi öğrencileriyle buluştu. Tarihi mekân Geyve Elvanbey Zaviyesinde gerçekleşen programda milli mücadeleye ses getiren Geyveli Ali’nin büyüleyici hayat hikayesi konuşuldu.

Programda Sakarya’nın Geyve ilçesi Hırka köyünde dünyaya gelen Geyveli Ali’yi anlatan Yazar Andı, “Geyveli Ali sadece şehrimizin değil, ülkemizin kahramanlarından birisi. Kahraman büyüğümüz askerlik görevini yapıp köyüne dönmüş ancak Çanakkale Savaşı’nda asker ihtiyacı olunca gönüllü olarak 26 yaşında Çanakkale Savaşı’na katılmak üzere Geyve’den yürüyerek cepheye gitmiş bir vatan evladı. Çanakkale Zaferi sonrasında cepheden hasret içinde memleketine dönen kahramanımız kısa bir zaman sonra Milli Mücadele için asker lazım olunca hiç tereddüt etmeden Kuvayi Milliye’ye katılarak ülkesine ses milletine nefes olmuştur” diye konuştu.

Konuşmasında Geyveli Ali’nin yüce gönlünden bahseden Tahir Fatih Andı, “Günümüzde evlatlarımız yaşadığı toprağın dışında kendilerine kahraman arıyorlar. Yüce olan tarihimizde hayatını bu vatan için feda eden, hikâyeleriyle bizleri gururlandıran ve her yönleriyle bizlere ders veren Geyveli Ali gibi şanlı askerlerimizin her yerde anlatarak günümüz kuşağının kendisine yabancı bir kahraman aramasına gerek duymayacak” şeklinde konuştu.