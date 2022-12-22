Yazar Aslanhan: 'Çocuğunuzun rol modeli sizsiniz'

Körfez Belediyesi’nin düzenlediği söyleşi programında vatandaşlar ile bir araya gelen Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Sıtkı Aslanhan, "Çocuğunuzun rol modeli sizsiniz. Rol model olacak çocuklar yetiştirmek de sizin elinizde" uyarısında bulundu.

Yazar Sıtkı Aslanhan, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda ebeveynleri bilgilendirdi. "İyi bir çocuk yetiştirmenin yolu iyi bir anne baba olmaktan geçer" diyen Aslanhan, "Çocuğunuzun başını okşayın ve onun değerli olduğunu ifade edin. Bunu siz yapmazsanız başkaları yapar. Nezaketi çocuğunuza öğretebilmeniz için kendiniz nazik olmalısınız. Anne baba olarak çocuğunuzun her isteğini yaparak onları en iyi okullara eğitim verdirerek ebeveynlik vazifenizi en iyi şekilde yaptığınızı düşünürseniz ileride üzülen siz olursunuz. Çocuğunuzun rol modeli sizsiniz. Rol model olacak çocuklar yetiştirmek de sizin elinizde" dedi.

Sosyal medyanın gençlere kötü mesajlar gönderdiğini ve internette her şeyin kaydedildiğini söyleyen Aslanhan, çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Program, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan’ın Sıtkı Aslanhan’a plaket takdim etmesiyle son buldu.