Yazar Bora Eriş'in kaleme aldığı kişisel gelişim kitabı okurlara tanıtıldı

Yazar Bora Eriş’in kaleme aldığı “Sorun sende değil nenende” kişisel gelişim kitabının tanıtımı yapıldı. Eriş, “Kitabın içeriğinde kişisel gelişimin yanı sıra, hayata bakış açısı ve felsefi konularda yer aldı” dedi.

’’Sorun sende değil nenendedir’’ kitabı okurlarıyla buluştu. Kitap tanıtımı İstanbul’da bulunan bir AVM’de gerçekleşti. Okurlarıyla buluşan Eriş, kitabında kişisel gelişimden hayata bakış açısı ve felsefi konular gibi birçok konuya yer verdiğini belirtti. Yazar Kişisel gelişimin insanlar için önemine vurgu yaparken gençlerin belirli bir yaştan sonra kendi hayatlarını çizmeleri gerektiğini vurguladı. Kitabı 4 ayda tamamladığını söyleyen Eriş, kitap ismini ise mizahi bir yaklaşımla tercih ettiğini belirtti.

“Günümüz kişisel gelişim tekniklerinden farklı bir şekilde yazıldı”

Kitap ismini mizahi bir yaklaşımla yazdığını belirten Yazar Bora Eriş, “Temelde baktığımızda bu bir kişisel gelişim kitabı. Kitap günümüzdeki kişisel gelişim tekniklerine farklı bir açıdan yaklaşıyor. Buradaki asıl amaç insanların hayatında yaşadığı birçok sorunu eski nesillere yıkmalarının aslında gerekmediğini anlatmak. Ben kitabımda hayatımızın kontrolü elimizde değilmiş gibi davranmanın anlamı olmadığını göstermek istedim. Biraz daha ipleri elimize almamız gerektiğini vurguladım. Kitap içinde tabi ki sadece kişisel gelişim değil hayata bakış açısı felsefi konuları da ele aldım. Kitabın ismini de mizahi bir amaçla yaklaşmak istedim insanların başına gelen sorunları sürekli “benim dedemde babamda böyleydi bende böyle oldum” demelerinin mizahi bir gönderimi oldu” dedi.

“Kitabı 4 ayda tamamladım”

Kitabını 4 ayda tamamladığını belirten Eriş, “Kitabımı okuyacak olan okurlar öncelikle hayattaki her şeyin bir anlamını olduğunu fakat düşündüğümüz kadarda anlamı olmadığını anlayacaklar. Hayattaki ilişkilerimiz, aile bağlarımız gibi konularda belki de düşündüğümüz kadar anlam yüklemeye gerek yoktur. Bunlarla ilgili okuyucuların kafasında farklı şeyler canlanacaktır. Kitaba ilgi beklediğimden de iyi oldu. Satışlarımızda şuanda iyi durumda. Kitapta yazılanlar yıllardan beri kafamda oluşmuş şeylerin bir yansıması. Bu şekilde bir ilgi görmesi de beni ayrıca mutlu etti. Kitabı yaklaşık 4 ayda yazdım. Çünkü önceden dergiler yazıyordum ve burada kullandığım cümlelerin bana kitabı yazarken destek olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.