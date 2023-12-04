Yazar Erhan Keklik'in ilk kitabı 'Hasılı', okuyucularıyla buluştu

Yazar ve dijital içerik üreticisi Erhan Keklik, yazdığı ilk kitap Hasılı’ya ilişkin “Ben bu dünyada olmasam da benim kitabım bu dünyada kalmaya ve insanlığa faydalı olmaya devam edecek” dedi.

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen 500’ü aşkın yazarın okuyucusuyla buluşacağı Ankara Kitap Fuarı ATO Congresıum’da kapılarını ziyaretçilere açtı. Nesil Yayınları’ndan çıkan, deneme türünde ‘Hasılı’ isimli ilk kitabını yazan Erhan Keklik fuarda okuyucularıyla buluştu. Yazar Keklik, kitabının hikayesine yönelik, günlük yaşamında konuşurken hasılı ve velhasıl kelimelerini çok kullandığını ifade ederek, “Bir gün bir arkadaşım ‘ya sen artık hasılı ile ilgili bir şeyler mi yapsan ya da yaptığın projenin ismi hasılı mı olsa?’ diye bir şey söyledi. Bizim de bir proje niyetimiz vardı. Özellikle sosyal medya için. Sosyal medyaya içerik üretmeye başladığım zaman içeriklerin son cümlelerine hasılı diyerek, kısaca söylemek gerekirse diyerek o şekilde kısa cümlelerle anlattığım şeyleri bitirdim. Bunun üstüne hasıl ortaya çıktı ve video serileri ortaya çıktı. Yayınevi bana kitap çıkartma teklifinde bulundu. Hasılı kitabını çıkarttık” diye konuştu.

Kitap 19 başlıktan oluşuyor

Hasılı kitabının toplamda 19 ana başlıktan oluştuğunu ve bir deneme türü olduğunu belirten Yazar Keklik, “İçerisinde dua, insan, aşk, yetersiz bakiye gibi konular var. Her biri aslında toplum içerisinde yaşadığımız, hissettiğimiz hem duyguları hem yaşadığımız anları anlatan bölümler. Bunları kendi dilimden ifade etmeye çalıştım. Allah İsra Suresi 53. ayetinde diyor ki ‘Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler’ ben sadece söylemedim, söyleyebildiğim en güzel şeyleri de yazmak istedim. Niyetim de bunların insanlığa faydalı olması” ifadesini kullandı.

“Okumak, berekettir”

“Kitap yazmanın şöyle bir güzelliği var” diye konuşan Yazar Erhan Keklik, şunları söyledi: "Kendinden sonraya bir şey bırakmak oluyor. Ben bu dünyada olmasam da benim kitabım bu dünyada kalmaya ve insanlığa faydalı olmaya devam edecek. İnsanlar okur ve faydalanır beni bu heyecanlandırıyor. İnsanların benim düşüncelerimi, yazdıklarımı okuması ve onlardan kendilerine dair bir şeyler bulması benim için büyük bir kıymet ifade ediyor. Ben okumanın şifa olduğuna inanan bir insanım. Güzel sözler söylemek de şifadır. Güzel sözler söyleyebilmek için de çok okumak gerekiyor. Kitaplarıma imza atarken ‘okumak, berekettir’ diyorum. Bereketlenen insan konuşmalarında ve ifadelerinde kendini daha rahat ifade edebilir ve toplum karşısında, insanlar karşısında çok daha güzel bir şekilde konuşabilir.”