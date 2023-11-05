Yazar Hayati İnanç Karesililerle buluşuyor

Karesi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri dahilinde yazar Hayati İnanç’ı Karesililerle buluşturuyor. Hukukçu yazar İnanç, mizahi anlatımı ile güldürürken düşündüren sohbetleriyle hayranlarıyla bir araya gelecek.

Karesi Belediyesi kültüre ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Yazar Hayati İnanç, Karesililerle buluşacak. Mizahi anlatımı ile güldürürken düşündüren, keyifli sohbeti ile gönüllere dokunan Hukukçu, Araştırmacı ve Eğitimci Yazar Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler Aşk-ı Nebi” söyleşisi ile sevenleriyle bir araya gelecek.

11 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlik saat 20.15’te Ege Mahallesi Tarlabaşı Caddesi’nde bulunan Karesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenecek. Programda Yazar İnanç, dilimiz ve divan edebiyatının güzelliklerini ilçe sakinleriyle paylaşacak.