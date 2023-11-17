Yazar İdris Tetik'ten Gazze'ye anlamlı destek

Yazar İdris Tetik, yeni çıkardığı Demokrat Parti (DP) Dönemi ve Türk Siyaseti (1946-1960) ile Aliya İzzetbegoviç’in Bilge Liderliği, İslam Kültür ve Medeniyeti kitaplarının 1 yıllık satış gelirini ve telif ücretini Gazze’ye bağışlayacak.

Yazar İdris Tetik, İsrail’in saldırılarına karşı Filistin halkına destek amacıyla kitaplarının 1 yıllık satış gelirini ve telif ücretini Gazze’ye bağışlama kararı aldı. Tetik’in Demokrat Parti (DP) Dönemi ve Türk Siyaseti (1946-1960), Aliya İzzetbegoviç’in Bilge Liderliği, İslam Kültür ve Medeniyeti kitaplarının geliri Gazze’ye bağışlanacak.

Yazar İdris Tetik, Demokrat Parti (DP) Dönemi ve Türk Siyaseti (1946-1960) isimli kitabında Türkiye’de çok partili hayata geçişin önemli bir sembolü olan Demokrat Parti’nin kuruluş dönemini ele alıyor. Yazar Tetik, yaklaşık 30 yıldır ülkeyi yöneten CHP’nin 1950 yılında Demokrat Parti ile tanışmasında yaşadığı şoku çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Kitabında 1960 askeri darbesine de değinen Tetik, Cumhuriyet döneminin ilk askeri darbesini etkileyici bir şekilde okuyucusuyla buluşturuyor.

Yazar İdris Tetik, Aliya İzzetbegoviç’in Bilge Liderliği, İslam Kültür ve Medeniyeti kitabında ise İslam dünyasının büyük kayıplar ve acılar yaşadığı 20. yüzyılda yaşamış önemli bir şahsiyet olan Aliya İzzetbegoviç’in yaşamı boyunca ortaya koyduğu fikir ve düşünceleri örnekleriyle ele alıyor. Yazar kitabında, Aliya İzzetbegoviç’in maddeci ve maneviyatçı düşüncenin getirdiği gerilimleri aşmak için önerdiği “Üçüncü Yol” ve “İslam Birliği” olarak adlandırılan kültür ve kültür tasavvuruna değiniyor.

“Bir umut ışığı yakmakla başlar her şey”

Yazar İdris Tetik, “Ülkemiz Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı yaraları sarmak için her alanda önemli adımlar atıyor. Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları bu derin acıyı biz de iliklerimizde hissediyoruz. Bu acıyı bir nebze de olsa hafifletmek adına Hayrat İnsani Yardım Derneği ile yaptığımız anlaşma kapsamında kitaplarımın 1 yıllık satış gelirini ve telif haklarını Gazze halkının yaralarını sarmak için insani yardım olarak Gazze’ye bağışlayacağım” dedi.

Yazar Tetik, “Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karıncanın teslimiyetiyle yoğrulmuş ümmetin bir mensubu olarak yaptığım bu işin bütün vatandaşlarımız için yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Belki kitap satış gelirleriyle Gazze’nin kanayan yarasını tek başıma söndüremem ama bir umut ışığı yakmakla başlar her şey” ifadelerine yer verdi.