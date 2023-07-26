Yazar kasa kağıdının içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda kağıt ruloların içine gizlenmiş halde 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi çerçevesinde İstanbul Havalimanı’na gelen Kolombiya’dan hareket eden bir yolcu uçağındaki şahıs ekiplerin şüphesi üzerine takibe alındı. Şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler herhangi bir şüpheye rastlamadı. Fakat arama esnasında tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran şahsın x -ray tarama cihazına sevk edildi. Valiz arandı. Şahsın valizinde eşyalarının arasına gizlenmiş vaziyette 3 paket içerisinde ve her pakette 4 adet rulo olmak üzere toplam 12 adet kağıt rulo olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde yazar kasa rulolarının arasına gizlenmiş halde x - ray tarama cihazında görünmesini engellemek amacıyla alüminyum ambalajlara sarılmış 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.