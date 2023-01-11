Yazar Merve Gülcemal Aile Söyleşileri programına konuk oldu

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi(BAKMER)’nin düzenlediği Aile Söyleşileri’ne konuk olan yazar Merve Gülcemal, İslam dininde aile hayatı, kadın erkek ilişkileri ve çocuklara yaklaşım konularında bir sohbet gerçekleştirdi.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)’in her ay farklı bir başlıkta düzenlediği Aile Söyleşileri’ne yazar Merve Gülcemal’i konuk etti. Kayaşehir’deki Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi’nde Başakşehirli kadınlarla bir araya gelen Gülcemal, “Peygamberin İzinde Aile Olmak” konulu söyleşide İslam dininde aile hayatı, kadın erkek ilişkileri ve çocuklara yaklaşımı ele aldı. Gülcemal’in renkli sunumuyla yapılan söyleşiyi Başakşehirli kadınlar pür dikkat dinledi.

“Eş seçiminde en önemli kriter namaz”

Eş seçiminde maddi değerlerden daha önemli kriterler olduğunu dile getiren yazar Merve Gülcemal, “Bir dönem televizyonlarda çok fazla evlilik programı izledik. Oradan bize empoze edilen şeyler oldu. Bu programları izleyen genç kızlar ev, araba, maaş gibi konuları sormaya başladılar. Ama bunlardan çok daha önemli kriterler var. Bence en önemli kriter namaz. Bir insanın hayatında namaz yoksa birçok şey yoktur. Namaz kılan insanın hayatında düzeni olur. Namazı olan merhameti de fazladır. Bunun dışında edep de çok önemli. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem ) hanımefendilere kıymet gösterir, nazik davranırdı” diye konuştu.

“Sosyal medya bir vitrin”

Sosyal medyanın yanıltıcı olduğunu söyleyen Gülcemal, “Sosyal medya annelikte de aile kavramında da bize yük haline gelebiliyor. Çünkü bakıyorsun hepsi mutlu. Adamların hepsi romantik. Gerçek hayatta öyle değil. Sosyal medya bir vitrin. Vitrine yamalı kıyafet konulmaz” değerlendirmesinde bulundu.