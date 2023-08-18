Yazar Mustafa Armağan: 'Suriye'de Fransız egemenliği ve Fransız sömürgeciliği olduğu halde ezana dokunulmadı'

Yazar Mustafa Armağan, 1932 yılında ezanın Türkiye’de yasaklandığını ve Hatay’ın Türkiye’ye katıldıktan sonra orada da Türkçe ezan okutulduğunu ifade etti. Armağan, “Bugün Suriye’nin kuzeyinde Bayır Bucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye gittiğiniz zaman orada çok sayıda ezandan dolayı Hatay’dan Suriye’ye göç etmiş aile ile karşılaşırsınız. Bu da Türkçe ezanın ne kadar büyük bir trajediye yol açtığını gösteren çarpıcı bir örnektir” dedi.

Yazar Mustafa Armağan, Türkiye’de ezanın 1932 yılında yasaklandığını ve 1950 yılına kadar bu yasağın devam ettiğini ifade etti. Armağan, Hatay’ın Türkiye’ye katılımıyla birlikte orada da ezanın Türkçe’ye döndüğünü ve yerli halkın bu durumu protesto ettiğini söyledi. Armağan, “Türkiye’de ezan Türkçeye çevrildiği halde Suriye’de Arapça okunmaya devam etti. 1939 yılında anavatana katılıncaya kadar böyle devam etti. Dolayısıyla, Suriye’deki ezanın gelişimiyle Türkiye’de ki gelişimi farklı oldu. Burada garip olan durum Suriye’de Fransız egemenliği ve Fransız sömürgeciliği olduğu halde ezana dokunulmamış olması” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ezan Türkçeye çevrildiği halde Suriye’de Arapça okunmaya devam etti”

Armağan, “Ezan Türkiye’de 1932 yılında yasaklandı ve bu yasak 1950’ye kadar devam etti. Bu sırada Hatay, Lozan’da Suriye’ye verilmişti ve Suriye’de Fransız mandası vardı. Dolayısıyla, Fransız mandası altındaki Suriye’de de ezanın değiştirilmesini beklersiniz ama bu böyle olmadı. Türkiye’de ezan Türkçeye çevrildiği halde Suriye’de Arapça okunmaya devam etti. 1939 yılında anavatana katılıncaya kadar böyle devam etti. Dolayısıyla, Suriye’deki ezanın gelişimiyle Türkiye’deki gelişimi farklı oldu. Burada garip olan durum Suriye’de Fransız egemenliği ve Fransız sömürgeciliği olduğu halde ezana dokunulmamış olması" dedi.

“O zamana kadar Fransız’ın dokunmadığı ezana Türk askerinin yasaklaması hadisesiyle karşılaştılar"

Mustafa Armağan, “Bu tabii, Türkiye ile birleştikten sonra Suriyelilerin yaşadığı büyük bir şoku beraberinde getirdi. O zamana kadar Fransız’ın dokunmadığı ezanı Türk askerinin yasaklaması ve Türkçe ezan diye bir metnin okunması için camiilere dikte edilmesi hadisesiyle karşılaştılar. Bu büyük bir şok oldu onlar için. Bu, Türkiye’de de oldu, Hatay’da da aynı şekilde bazı camilerde ezan Türkçe okununca vatandaşlar bunun kimin tarafından emir verildiğini bilmedikleri için müezzinleri kovaladıkları, imamları sopayla kovalayıp dövmeye çalıştığını, bazı yerlerde protestolar olduğunu ve biz bu ezanı istemiyoruz asıl ezanı istiyoruz diye protestolar yaşandığı belirtiliyor.”

“Türkçe ezanın çok büyük bir trajediye yol açtığını gösterir”

“Bugün Suriye’nin kuzeyinde Bayır Bucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye gittiğiniz zaman orada çok sayıda ezandan dolayı Hatay’dan Suriye’ye göç etmiş aile ile karşılaşırsınız. Bu da Türkçe ezanın ne kadar büyük bir trajediye yol açtığını gösteren çarpıcı bir örnektir.”