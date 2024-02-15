Yazar Niran Elçi çocuklara hikaye anlattı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Çocuklara Kitap Söyleşileri’nin konuğu olan yazar ve çevirmen Niran Elçi, Nilüferli öğrencilerle buluştu. Elçi, “Karaböcü” kitabının karakterinden yola çıkarak, çocuklara doğaçlama hikaye anlattı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, Nilüferli çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği etkinliklerden biri olan Çocuklara Kitap Söyleşileri’nin konuğu, bu defa “Karaböcü” kitap dizisinin yazarı Niran Elçi oldu.

Çocukları, okudukları kitapların yazarlarıyla buluşma imkanı sağlayan etkinlik, Uğur Mumcu Sahnesi’nde ve İrfaniye İlkokulu’nda iki oturum halinde gerçekleşti. Söyleşinin ilk oturumuna, İbrahim Uyar İlkokulu, Işıktepe Rüveyde Dörtçelik İlkokulu, Nilüfer Belediyesi Özlüce İlkokulu öğrencileri katıldı. Yazar Niran Elçi, öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumda da Gezici Kütüphane’nin konuk olduğu İrfaniye İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Karaböcü dizisinin ikinci kitabı olan “Karaböcü Partinin Gözbebeği” üzerine toplam 360 öğrenciyle keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Niran Elçi, etkinliğe katılan çocukların da katkılarıyla Karaböcü kitabındaki karakterden yola çıkarak doğaçlama hikaye anlattı.

Çocukların merak ettiği soruları da yanıtlayan Niran Elçi, ilham kaynağının çocuklar olduğunu söyledi. Yazarlığa yönelik ilk çalışmaların okul sıralarında başladığını belirten Niran Elçi, “Bir yazarın, yazarlığa başlaması kitabının basılmasıyla başlamıyor. Yazarlığa ilk çalışmalara okul sıralarında başlıyoruz. Örneğin, öğretmenlerinizin verdiği kompozisyon ödevi, yazarlığa başlamanın ilk aşamaları” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Niran Elçi’ye teşekkür etti. Yazar Niran Elçi, etkinliğin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün çocuklara armağan ettiği “Karaböcü Partinin Gözbebeği” adlı kitabını imzaladı.