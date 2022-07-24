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Yazar Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı
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Yazar Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaparak, 'Rasim ağabeyimiz, az önce hocamın da ifade ettiği gibi yedi güzel adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Hakk'a uğurluyoruz' dedi.

Yazar Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı
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Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaparak, “Rasim ağabeyimiz, az önce hocamın da ifade ettiği gibi yedi güzel adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte Hakk’a uğurluyoruz” dedi.

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda seveni katıldı. Usta yazar Rasim Özdenören’in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdı.

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Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sandukada Hakk’a uğurlamakta olduğumuz Rasim Özdenören ağabeyimizle ilgili tezkiye konusunda zaten Diyanet İşleri Başkanım gereğini yaptı. Bizler gerek köşe yazılarıyla gerek eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim ağabeyimiz, az önce hocamın da ifade ettiği gibi yedi güzel adamın sonuncusuydu. Şimdi hep birlikte hakka uğurluyoruz. Tüm ailesi tüm onun izleyenleri, okurları, hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak, bizler için çok daha farklı olacak, bizlere güç katacaktır, buna inanıyoruz. Adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, yeri olan bir insan, böyle bir ağabeyimizi, büyüğümüzü bugün hep birlikte Hakk’a uğurluyoruz. Sizlerin tezkiyesi onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok. Rabbim yar yardımcımız olsun” dedi.

Usta yazar Rasim Özdenören, cenaze namazının ardından omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Editör

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