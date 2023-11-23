Yazar Saliha Erdim Yalovalılarla buluştu

Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür ve Sanat Sezonu’nda kültür ve sanat dünyasından isimler Yalovalılarla buluşturmaya devam ediyor.

‘Ailede Şartsız Saygı ve Muhabbet’ konusunun işlendiği ve konuşmacı olarak Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’in yer aldığı söyleşi programına Yalovalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide programa katılanların bir kısmı konuşmacı olan Erdim’in yanında yer aldı ve programı sahneden takip etti. Söyleşi programına Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ile katıldı.

Saliha Erdim’in dualarla başladığı söyleşisinde insan yaşamına dair bilgiler, aile kavramı, saygı ve muhabbet, eşler arasında diyalog, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilerini, tecrübeleriyle birlikte kendi hayatında yaşamış olduğu kesitleri aktardı.

Programın sonunda Başkan Tutuk, Erdim’e plaket olarak hazırlanmış Yalova Kağıdı ve çiçek takdim ederek, “Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür ve Sanat Sezonu’nda yer aldığınız ve programımıza katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Salonu sahneye kadar dolduran Yalovalılara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kültür ve sanat sezonumuz aralıksız olarak devam ediyor ve bizi izlemeye devam edin” dedi.

Programın ardından Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, fuaye alanında söyleşi programına katılanlarla tek tek fotoğraf çekildi.