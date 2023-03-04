Yazar Selim Nizam: 'Ömer Seyfettin'inin hayatı filme alınmalı'

Ben Gönen’de Doğdum-Ömer Seyfettin romanının yazarı Salim Nizam, Ömer Seyfettin’in ölümünün 103. yıl dönümünde İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde öğrencilerle buluştu. Yazar Nizam, Ömer Seyfettin’in hayatının film olması gerektiğini söyledi.

Ömer Seyfettin’in bilinen, bilinmeyen ve yanlış bilinen yönlerini anlatan Nizam, bir saat boyunca salonda ilgiyle dinlendi. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran yazar, salondan filme alınması yönündeki talep üzerine: "Evet, katıldığım birçok TV kanalında bu yönde talepler alıyorum. Kitabı okuyanlar mutlaka film olmalı diyorlar. Bunu ben de çok istiyorum. Gönenli bir yazar olarak bu romanı yazdım, yine Gönenli bir yönetmen Zeynep Günay Tan’ın filme almasını bekliyorum. Bu yönde görüşmelerimiz var. Öğrencilere, yakın tarihimizi anlatan güzel bir film olacağına inanıyorum." dedi.

Bilindiği gibi her yıl Gönen’de mart ayının ilk haftasında Ömer Seyfettin Haftası kutlanıyor, yazarın adına hikâye ödülleri veriliyor, resim sergileri açılıp tiyatro gösterileri sunuluyor. Ömer Seyfettin, ölümünün 103. yıl dönümünde bu yıl iki kardeş okul, Kabataş Erkek Lisesi ve Gönen Ömer Seyfettin Lisesi öğrencileri tarafından anılacak.