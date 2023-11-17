Yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti
Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilen yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sunucunun ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilen yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sunucunun ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.