Yazar Zeki Bulduk sanat dostlarıyla Nehir Çikolata'da buluştu

Sakarya Büyükşehir Ekim kültür sanat etkinlikleri “Nehir Söyleşileri” çerçevesinde düzenlenen “Taşı Taşırmak” isimli programla devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri ‘Taşı Taşırmak’ isimli söyleşi programıyla devam etti. ‘Nehir Söyleşileri’ adı altında düzenlenen söyleşide yazar Zeki Bulduk, Ahmet Murat’ın “Taşı Taşırmak” kitabını ele aldı. Nehir Çikolata Evi’nde düzenlenen programda katılımcılara çikolata ikram edildi, söyleşi keyifli bir ortamda gerçekleştirildi. Edebiyat camiasının yakından tanıdığı yazar Bulduk, program boyunca kitap üzerinden önemli örnekler verdi ve anlatımlar yaptı. Bulduk, “Bu kitabı yazdıktan sonra Ahmet Murat kitapla ilgili şöyle söylüyor; Camilerde duyulmuş bir sevincin eseri olsun, bir cami neşesiyle donanmış bulunsun isterim. Camilerin içinde geçen dakikalarımın şu fani dünyanın yabancılığını seyrelten en kıymetli anlarımın önemli bir kısmını oluşturduğunu, bu satırları yazdıkça daha iyi görüyorum. Bir cami yaptıracak param yoktu, ben de bu kitabı yazdım diye konuşuyor. Bizim için ölen ölmüyor. Beni ilk camiye rahmetli dedem götürmüştü. O yüzden o caminin kokusu dedemin kokusu benim için ve ben ölmüş dedemi 23 yıldır görmüyorum ama ne oluyor oraya gittiğimde dedeme de temas ediyorum” dedi.