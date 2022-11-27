Yazdan kalma havada bine yakın çocuk ata binme fırsatı buldu

Bilecik Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğiyle düzenlenen ’Pony Atları Bilecik’te’ etkinliği ile bine yakın çocuk ise ata binme fırsatı buldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bir günde Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen etkinlikte, yaklaşık bin çocuk ilk kez ata binme fırsatı buldu. At üzerinde vakit geçiren çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında çocukların sevinç ve heyecanını paylaşan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, çocuklara; şeker, balon ve rüzgar gülleri dağıtarak fotoğraf çektirdi.

"Çocuklara hayvan ve at sevgisini de aşılamak istiyoruz"

Amaçlarının çocukları hem eğlendirmek hem de yeni aktivitelerle buluşturmak olduğunu vurgulayan Subaşı, “Belediyemiz ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde çocuklar için güzel bir etkinlik düzenledik. Amacımız çocukların yaz mevsiminde keyifli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak oldu. Güzel ve renkli bir etkinlik oldu. Bununla birlikte çocuklara hayvan ve at sevgisini de aşılamak istiyoruz. Bine yakın çocuğumuz hayatında ilk kez ata binme fırsatı buldu. Etkinliğimize katılan bütün aileler ve çocuklara teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar ve aileleri ise düzenlenen etkinliğin eğlenceli ve güzel olduğunu belirterek, Subaşı ve kulüp görevlilerine teşekkür etti.