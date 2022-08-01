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Yazı incecik geçirmek için geç değil!

Yaza incecik girme hayalinize çok da geç kalmış sayılmazsınız. Evet yazın ortasındayız ama son teknoloji cihazlarla ideal formunuzu yakalamak mümkün. 'Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum' diyenler için Estetisten Ayten Yener, 'tüm kadınların sahip olmak istediği fit vücut hatlarına sahip olmak mümkün artık' diyerek, en iddialı yöntemi paylaştı.

Yazı incecik geçirmek için geç değil!
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Yener, açıklamasında “Biz tüm kadınların sahip olmak istediği fit vücut hatlarına sahip olmak mümkün artık. Bölgesel zayıflama yöntemleri egzersiz yaparak, diyet uygulayarak ve zayıflama cihazlarından destek alarak hayata geçirebilirsiniz. Diyet ve egzersize direnen vücut yağlarından kurtulmanın bir diğer yöntemi de Kavitasyon ve g5 yöntemidir. Yağ hücrelerinin dondurularak atılmasını sağlıyor. Göbek, yan bölge, alt karın, sırt, basen, bacak gibi bölgelerde oluşan yağ fazlalıklarını tek seansta azaltıyor. 
“Bu yöntem oldukça iddialı”
“Basen, göbek, kol, bacak ve karın bölgesine ağırlık vererek uygulayacağınız egzersizler ve diyetler ile hayalinizdeki bedene sahip olabilirsiniz. Bölgede incelme ortalama 6-8 seans arasında uygulanır. İlk seanstan itibaren etkisi gözlenir. İşlem yaklaşık 60-120 dk arasında sürmektedir. Karın dışında bacaklara da bölgesel incelme uygulanabilir.” İfadelerine yer verdi.

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