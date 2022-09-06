Yazıcı: 'İmamoğlu İstanbul'a değil kendi kariyerine yatırım yaptı'

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, “İstanbul’da yaşananlardan her ilçemiz kendi payına düşeni alıyor ve etkileniyor. Dolayısıyla ilçelerimizi İstanbul’dan bağımsız olarak düşünmek ve öyle değerlendirmek çoğu zaman yetersiz kalıyor. İstanbul’un gündemi 3,5 yıldır boş ve faydasız tartışmalarla meşgul edilmiştir. İBB tarafından İstanbul için fayda sağlayan hiçbir yatırım ya da proje maalesef yoktur. Mesela İstanbul’da son 3,5 yılda herhangi bir ilçede planlanan devasa bir spor kompleksinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı tartışmaları yaşanmamıştır. Çünkü İBB tarafından başlatılan böyle bir yatırım yoktur. Mesela İstanbul’da son 3,5 yılda planlanan bir metro için yapılan bir kamulaştırma meselesi tartışılmamıştır. Çünkü İBB tarafından planlanıp başlanan yeni bir metro hattı yoktur. Mesela son 3,5 yılda İstanbul’un vizyonuna uygun devasa bir projenin yapılıp yapılmadığı tartışılmamıştır. Çünkü İBB’nin ve Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir projesi de maalesef yoktur. Peki bunlar konuşulmadığına göre geçen bu süre içerisinde ne konuşulmuştur? İBB Başkanının Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yapımını iptal ederek gerçekleştirdiği temel atmama töreni konuşuldu. Kar yağdı, mağdur olan binlerce İstanbullu değil İmamoğlu’nun yediği balık konuşuldu. Yağmur yağdı, evlerini su basan binlerce ailenin mağduriyeti değil, Sayın Başkanın işinin başında olup olmadığı konuşuldu. Yollarda kalan otobüslerde inip yürümek zorunda kalan İstanbullular değil, CHP’li bir milletvekiline yakınlığıyla bilinen firmaya verilen milyarlık ihaleler konuşuldu. Söz verildiği halde işinden ve ekmeğinden edilen on binlerce emekçinin mağduriyeti konuşuldu. Başkan İmamoğlu İstanbul’a değil kendi kariyerine yatırım yapmaya çalıştı.” diyerek yerel seçimlerden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vadettiği; kentsel dönüşüm, içilebilir musluk suyu, İstanbul’un kuzeyinde 70 km’lik yaşam koridoru, metro hatlarının iki katına çıkarılması, deniz ulaşımı için açılacak yeni hatlar, otopark kapasitesinin artırılması, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulması ve 150 kreş vaadi gibi birçok konuda çalışmaların yetersiz kaldığını ifade etti.