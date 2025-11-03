Yazıcı 'Kasım, Yenilenme ve Atılım Ayıdır'

Yazıcı, konuşmasında Kasım ayının Cumhuriyet tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Kasım, milletimizin hafızasında hem yenilenme hem atılım hem de hüzün duygularını bir arada taşıyan bir aydır. 1 Kasım 1928’de kabul edilen yeni Türk harfleri Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarındandır. 3 Kasım 2002 ise millet iradesinin yeniden tecelli ettiği gündür” dedi.

“Atatürk’ün Eseri Cumhuriyet, Hepimizin Ortak Değeridir”

10 Kasım’ı “hüzün günü” olarak niteleyen Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı. “Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir” diyen Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutlayarak, “Öğretmenlerimizin emeği, milletimizin yarınlarını aydınlatan bir ışıktır” ifadelerini kullandı.

Bekirli Köyü ve Kırsal Sorunlar Gündemde

Yazıcı, konuşmasının büyük bölümünde Silivri kırsalında tespit ettikleri sorunlara değinerek çözüm çağrısında bulundu. Bekirli Mahallesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Yazıcı, “Köylülerimiz sabırlı, yapıcı ve iyi niyetli insanlar. Ancak sorunları çözüm bekliyor. Seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyorlar” dedi.

Bekirli’ye kantar kurulması, düğün ve etkinliklerde kullanılacak kapalı alan yapılması, Akören-Bekirli yolunun iyileştirilmesi ve eski cami enkazının kaldırılması konularını gündeme taşıyan Yazıcı, “Vatandaş hem çözüm hem de sizleri görmek istiyor” diye konuştu.

“İSTAÇ Atıkları ve Mezarlık Sorunu Çözülmeli”

Çevre konularına da değinen Yazıcı, “İSTAÇ atıklarının dereye karışması büyük bir çevresel felakettir. Bu konuda çözüm üretmeniz Silivri için yapacağınız en hayırlı işlerden biri olacaktır” dedi. Ayrıca Alipaşa Mezarlığı’nın dolmak üzere olduğunu belirterek yeni alan ihtiyacının aciliyetine dikkat çekti.

“Muhalefet Değil, Çözümün Parçasıyız”

Celalettin Yazıcı konuşmasını, “Köylünün kapalı etkinlik alanı, yolu, çiftçinin kantarı, vatandaşın ibadethanesi, mezarlığı hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz çözüm arayan bir muhalefet anlayışındayız. Yeter ki hizmet edin, biz destek vermeye hazırız” sözleriyle tamamladı.

Yazıcı, ayrıca AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas’a vatandaş taleplerinin çözümüne yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti ve merhum Şaziye Hanım’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.