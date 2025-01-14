Yazıcı: Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur!

Silivri Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında, Çamurlu Dere Islah Projesi kapsamında dere yatağı güzergâhının değiştirilmesiyle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Gündemin 2. maddesi, Çamurlu Dere ıslah hattına ilişkin itirazların görüşülmesi ve komisyon raporunun oylanmasıydı.

AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, İSKİ'nin dere yatağını boş bir arsadan alıp bir binanın olduğu alana kaydırmasına sert tepki gösterdi. Yazıcı, bu kararın ne teknik ne de etik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Meclisin üzerinde hiçbir güç ve irade yoktur. İSKİ'nin bu görüşü teknik de değildir, etik de değildir. Bu haksız ve hukuksuz görüşü reddedelim. Silivri halkı bizleri izliyor, onlara layık bir meclis olduğumuzu gösterelim.”

“YAPILAN DEĞİŞİKLİK KAMU ZARARI OLUŞTURUYOR”

Yazıcı, Çamurlu Dere Islah Projesi kapsamında 20 vatandaşın itiraz ettiğini ve yapılan komisyon raporunda 19 itirazın reddedildiğini, yalnızca bir itirazın kabul edildiğini hatırlattı. Kabul edilen itirazın dayanağının ise İSKİ'nin 13 Kasım 2024 tarihli görüş değişikliği olduğunu belirten Yazıcı, bu değişikliğin kamu zararına yol açacağını söyledi:“Dere işletme bandını boş bir araziden alıp bir yapının bulunduğu alana kaydırmak, yüksek miktarda kamu zararı oluşturmaktadır. Mantıklı olan derenin bina yerine boş araziden geçmesidir. Ancak İSKİ, teknik gerekçelerle değil, siyasi gerekçelerle hareket ederek bu değişikliği yapmıştır.”

“BU GÖRÜŞ TEKNİK DEĞİL, SİYASİ”

Yazıcı, İSKİ'nin teknik bir rapor sunmadan, dere yatağı güzergâhını değiştirdiğini ve bunun siyasi müdahalelerle gerçekleştiğini öne sürdü. Ayrıca, dere yatağının kaydırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, kabul edilen itirazın, bir CHP milletvekilinin ailesine ait olan bir arazi lehine olduğunu iddia etti:“Tapu kayıtlarından açıkça anlaşılacağı üzere, itirazı kabul edilmek istenen 1317 ada 1 parsel, uzun yıllar CHP'de milletvekilliği yapmış ve şu anda da milletvekili olan bir kişinin çok yakınına aittir. İSKİ, bu CHP milletvekilinin ailesinin talebi doğrultusunda görüşünü değiştirmiştir.”

“İSKİ'NİN GÖRÜŞÜNE UYMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Yazıcı, İSKİ'nin meclise sunduğu görüşlerin bağlayıcı olmadığını ve meclisin iradesinin esas olduğunu vurguladı:“Biz, geçmişte de kurum görüşlerine aykırı çok sayıda karar aldık. Örneğin, Çanta Mahallesi'nde TEİAŞ'ın bir okulun yanına yapmak istediği trafo merkezini reddettik. Boğluca Deresi'nde de İSKİ'nin görüşüne rağmen vatandaşlarımızın binalarına zarar vermemek için düzenlemeler yaptık. Dolayısıyla, İSKİ'nin görüşüne uymak zorunda değiliz. Bu sadece bir görüştür, talimat değildir. İSKİ'nin görüşü kesin olsaydı, meclis onayına gerek kalmadan uygulanırdı.”

“GELİN, DOĞRU OLANI YAPALIM”

Celalettin Yazıcı, konuşmasının sonunda CHP'li meclis üyelerine ve Belediye Başkanı'na çağrıda bulunarak, meclisin iradesine sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Yazıcı, şu ifadelerle konuşmasını noktaladı:“Meclisin üzerinde hiçbir güç ve irade yoktur. İSKİ'nin bu görüşü teknik de değildir, etik de değildir. Gelin, haksız ve hukuksuz olan bu görüşü reddedelim. Bütün Silivri bizleri izliyor. Gelin, onlara layık bir meclis olduğumuzu gösterelim. Gelin, yeni yılın ilk ayında Türkiye'ye örnek bir mesaj gönderelim. Siyasi gücünü şahsi çıkarları için kullanmak isteyen anlayışı reddedelim ve bu meclisten başı dik, onurlu bir şekilde ayrılalım.”

MHP gibi AK Parti Grubu da, İSKİ'nin görüş değişikliğine dayanan itirazı kabul etmenin kamu zararı yaratacağını ve siyasi bir müdahale içerdiğini belirterek, komisyon raporuna karşı çıktı. Yazıcı, itirazın reddedilmesi gerektiğini savunarak, meclisin iradesinin önemine vurgu yaptı. Gündem maddesi, İSKİ'nin son görüşü doğrultusunda oyçokluğu ile meclisten geçti.