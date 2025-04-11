Yazıcı: 'Silivri Reklama Gömüldü, Hizmet Geri Planda Kaldı'

Yazıcı: “Silivri birlikte güzel dediniz, reklamla güzelleştirdiniz; keşke biraz da hizmet olsaydı.”

Silivri Belediye Meclisi’nde 2024 yılına ait faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, yaptığı kapsamlı değerlendirmede Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun sunumunu ve raporun içeriğini detaylarıyla eleştirdi. Yazıcı, siyasi bir angajmanla değil, halktan aldığı muhalefet görevini layıkıyla yerine getirme sorumluluğuyla konuştuğunu ifade ederek, “Belediyenin gerçek durumunu halkımıza şeffaflıkla anlatmak zorundayız” dedi.

“Rakamlar ile Söylemler Örtüşmüyor”

Yazıcı, faaliyet raporunu dikkatle incelediğini ve rakamlarla konuşacağını vurguladı. Belediyenin 3 milyar TL’lik bütçesinin tamamının kullanıldığını fakat kaynakların öncelik sırasının değiştiğini belirtti. Örnek olarak, özel kalem bütçesinin %97 artışla 7 milyon TL’den fazla harcandığını; buna karşın sosyal yardım bütçesinin 6 milyon TL’den 4 milyon TL’ye düştüğünü söyledi.

“Sayın başkan, tasarruf tedbirleri var diyerek kaldırım talebine yanıt veremediğini söylüyor. Oysa özel kalem harcamaları artmış, sosyal yardımlar azalmış.”

“Reklama 90 Milyon, Kentsel Dönüşüme 1.3 Milyon TL”

Belediye başkanının seçim öncesinde vaat ettiği 101 projeye atıf yapan Yazıcı, “Reklama 90 milyon TL ayrılmışken, kentsel dönüşüm gibi temel vaatlere sadece 1.3 milyon TL ayrılmış. Bu oranlar bile vaatlerle gerçeklerin ne kadar uzak olduğunu gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Basın yayın bütçesinin üç kat artış gösterdiğini, buna karşın kültür, sanat, park ve tarım hizmetlerinde ciddi düşüşler yaşandığını belirtti. “Silivri geleceğini planlıyoruz deniyor ama Plan Proje Müdürlüğü’nün bütçesi 4 milyondan 850 bin TL’ye düşürülmüş,” dedi.

“Faaliyet Yok, Plan Yok, İcraat Az”

Yazıcı, raporun 106-109. sayfalarında yer alan yatırım listesine dikkat çekerek, “Taş üstüne taş konmamış neredeyse. Asfalt, anons sistemi, boya işleri gibi birkaç teknik başlık dışında büyük ölçekli yatırım yok,” dedi. Ayrıca imar planlarında da bir yıllık sürede ilerleme kaydedilmediğini, Selimpaşa ve Kavaklı planlarının beklemede olduğunu ifade etti.

“Depolar Boş, Borç Artmış”

Belediyenin stok malzeme miktarının bir yıl içinde 22 milyon TL’den 2 milyon TL’ye düştüğünü belirten Yazıcı, “Depolar boşalmış ama yenisi alınmamış,” dedi. Borçların da arttığını ancak belediye yönetiminin bunu açıklarken çelişkili ifadeler kullandığını söyledi.

“Silivri Reklama Gömüldü, Danışmanlık Alınmalı”

Yazıcı, liyakat vurgusu yaparak encümene teknik eleman alınmamasını eleştirdi ve danışmanlık alınması gerektiğini söyledi: “Silivri iş dünyasında çok değerli isimler var. Onlardan faydalanmak küçültmez, büyütür.”

“Silivri Halkı Hizmet Bekliyor”

Konuşmasının sonunda iki dörtlükle durumu özetleyen Yazıcı, “Silivri birlikte güzel dediniz, muradınızı yediniz. Ama yalnız bir şeyi reklama verdiniz, keşke biraz da hizmet olsaydı derdiniz,”