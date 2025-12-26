Yazıcı Ve Ak Parti Heyetinden Mahalle Muhtarlarına Ziyaret Turu

Silivri’de mahallelerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ziyaretlerini sürdüren Celalettin Yazıcı, AK Parti Silivri İlçe yöneticileriyle birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelere ilişkin talep ve sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Mahallelerin Sorunları Yerinde Dinlendi

Ziyaretlerde; altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamını etkileyen çeşitli konular muhtarlar tarafından dile getirildi. Yazıcı ve beraberindeki heyet, aktarılan sorunları not alarak çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarlara Teşekkür

Gerçekleştirilen buluşmalar kapsamında; Danamandıra Mahallesi Muhtarı Ziya Demirel, Sayalar Mahallesi Muhtarı Serkan Toyran, Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse, Büyüksinekli Mahallesi Muhtarı Birol Balcı ve Küçüksinekli Mahallesi Muhtarı Arif Sürekçi’ye nazik ev sahiplikleri ve paylaştıkları görüşler dolayısıyla teşekkür edildi.

Ziyaretler Sürecek

Yetkililer, mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerin devam edeceğini belirtirken; daha önce de Silivri’nin farklı mahallelerinde görev yapan muhtarlarla benzer buluşmaların yapıldığı ifade edildi. Ziyaretlerin, yerel yönetimle mahalleler arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve sorunların daha hızlı çözüme kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.