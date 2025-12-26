Yazıcı Ve Ak Parti Heyetinden Mahalle Muhtarlarına Ziyaret Turu

Türk Kızılay Silivri Şubesi’nden Regaib Kandili Ziyaretleri

Türk Kızılay Silivri Şubesi, Regaib Kandili dolayısıyla ilçede anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Üç ayların müjdecisi olan bu mübarek gece vesilesiyle ilçe genelindeki kurumları ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, kandil tebriğinde bulunarak lokum ikram etti.

Dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği ziyaretlerde, Regaib Kandili’nin manevi atmosferi Silivri’de paylaşıldı. Türk Kızılay Silivri Şubesi yetkilileri, bu mübarek gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Türk Kızılay Silivri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili’nin; birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gönüllerimize umut ve bereket getirmesini diliyoruz. Regaib Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerine yer verildi.