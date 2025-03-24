Yazıcı Yapı, Ramazan İftarında İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen iftar programında, Yazıcı Yapı Yönetim Kurulu Üyeleri Celalettin Yazıcı ve Kemalettin Yazıcı, iş ortakları ve çalışma arkadaşlarını ağırladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar daveti, iş dünyasından birçok ismin bir araya gelmesine vesile oldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, katılımcılar hem Ramazan’ın manevi iklimini paylaştı hem de iş ilişkilerini güçlendirme fırsatı buldu.

İftar sonrasında sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaşan Celalettin Yazıcı, şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam iftar soframızda Yazıcı Yapı olarak kıymetli paydaşlarımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz kıymetli iş arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ramazan'ın bereketi, gönül bağımızı pekiştiren, muhabbetimizi tazeleyen bu anlamlı buluşma için tüm paydaşlara ve dostlara teşekkür ederim.”

