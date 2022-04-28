Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti İBB ve Silivri Belediyesi Meclis üyesi Celalettin Yazıcı, ramazan ayı boyunca Selimpaşa'daki ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.04.2022 12:00
  • Güncelleme: 28.04.2022 12:01
Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

AK Parti İBB ve Silivri Belediyesi meclis üyesi Celalettin Yazıcı, Selimpaşa’daki esnaf ve ev ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Selimpaşa bölgesindeki iftar programları sonrasında AK Parti Selimpaşa mahalle başkanı Ümit Bakacak ile ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların sıcak ve samimi misafirperverliğinden memnun olduğunu dile getiren Yazıcı, “vatandaşlarımızla sürekli etkileşim halindeyiz. Ramazan ayının manevi ortamında birçok arkadaşımızla aynı sofrayı paylaşma imkânı bulduk.  Allah tutulan oruçları ve edilen duaları kabul etsin. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

2
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

3
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

4
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

5
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

6
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

DAHA FAZLA
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu