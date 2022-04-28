Yazıcı, ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti İBB ve Silivri Belediyesi meclis üyesi Celalettin Yazıcı, Selimpaşa’daki esnaf ve ev ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Selimpaşa bölgesindeki iftar programları sonrasında AK Parti Selimpaşa mahalle başkanı Ümit Bakacak ile ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların sıcak ve samimi misafirperverliğinden memnun olduğunu dile getiren Yazıcı, “vatandaşlarımızla sürekli etkileşim halindeyiz. Ramazan ayının manevi ortamında birçok arkadaşımızla aynı sofrayı paylaşma imkânı bulduk. Allah tutulan oruçları ve edilen duaları kabul etsin. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.