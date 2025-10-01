Yazık Oldu Silivrispor'umuza…

Silivri'nin sevilen iş insanlarından Murat Yıldız, katıldığı bir radyo programında sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda büyük bir gönül bağı kurduğu Silivrispor’u da değerlendirdi. Yıldız, mevcut tabloyu “üzücü” olarak tanımlarken, perde arkasında dönen bazı girişimlerin sadece kulübe değil, gençlerin hayallerine de zarar verdiğini belirtti.

“Silivrispor hak ettiği yerde değil”

Silivrispor’un bugünkü konumunun camianın geçmişte verdiği emeği karşılamadığını dile getiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki, perde arkasında yapılan entrikalarla oluşturulan mevcut tablo; yalnızca kulübümüze değil, çocuklarımızın geleceğine ve hayallerine de büyük zarar verdi. Bugün geldiğimiz noktada, Silivrispor camiasının hak ettiği yerde olmadığını üzülerek izliyoruz.”

“Bu şehir bu markayı hak ediyor”

Yıldız, çağrısını ise net bir dille yönetime yaptı:

“Temennimiz, mevcut yönetimin bir an önce sorumluluğunun farkına vararak bu büyük markaya yakışır bir vizyonla hareket etmesi ve Silivrispor’u yeniden umut veren bir yapıya dönüştürmesidir.”

“Sahip çıkmak hepimizin görevi”

Silivrispor’un sadece bir spor kulübü olmadığını vurgulayan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Unutulmamalıdır ki; Silivrispor sadece bir kulüp değil, bir şehrin ortak değeridir. Sahip çıkmak hepimizin görevidir.”