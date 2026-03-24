Yazılım mühendisi Berkay Şengel'e çarparak öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Kadıköy’de yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hakkında 5 suç kaydı bulunan sanık Azad Baran Hışım "taksirle ölüme neden olma" suçundan hâkim karşısına çıktı. Sanık ilk celsede tahliye oldu.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi’nde yürüyüş yapan yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek istediği sırada Azad Baran Hışım (23) yönetimindeki 10 ALK 654 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 22 metre savrulan Şengel, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hışım ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın yaya geçidinden geçmekte olan Şengel’e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Kaza tespit tutanağı ile 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu, maktulün ise kusursuz olduğu tespit edildi. Sanığın, maktulün bir anda önüne çıktığını, bu nedenle göremediğini ve frene basamadığını, panikleyerek olay yerinden kaçtığını, daha sonra polis merkezine giderek kazayı kendisinin yaptığını söylediğini ancak suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği ifadeleri yer aldı.

6 yıla kadar hapis talebi

Sanığın savunması, tanık beyanları, bilirkişi raporu, görüntü izleme tutanakları ve doktor raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sanığın sevk ve idaresindeki araçla yayaya çarparak ölümüne taksirli eylemiyle sebebiyet verdiğinin sabit olduğu vurgulandı. Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık Azad Baran Hışım bugün 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Azad Baran Hışım, müştekiler Gökhan Hasan Şengel, Özlem Çapan Özeren ile taraf avukatları katıldı. Çok sayıda vatandaş ise destek için adliyede bulundu.

"Kurallara göre ilerliyordum"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Azad Baran Hışım, "Olay günü iftar saatinden sonra arkadaşlarımla birlikte kahve içmek için Bağdat Caddesi’ne doğru yola çıktık. Kurallara göre ilerliyordum. 50-60 kilometre hızla ilerlerken bir anda şahıs koşarak önüme çıktı. Sağ ön çamurluğun sesiyle fark ettim. Olay Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti. Hava karanlıktı yaya geçidini fark etmedim. Olay esnasında alkollü değildim. Olaydan sonra ben aracımı az ileride durdurdum. Arkadaşlarımla birlikte indik, olay yerine gitmek istedim ancak arkadaşlarım müdahale etti. Olay yerinde hoş olmayan şeyler olabileceğini söylediler. Onlar yardıma gitti ben de oradaki kalabalığı görünce korku ve panikle olay yerinden uzaklaştım. Durumun kritik olduğunu öğrenince bizzat kendim karakola gidip teslim oldum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Beraatimi mahkeme aksi kanaatteyse hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

"Olay yerinden kaçmıştır"

Berkay Şengel’in annesi müşteki Özlem Çapan Özeren ise, "Bugün burada trafik kurallarına uyan müteveffanın yaya geçidinde ölümü nedeniyle bulunuyoruz. Karşı taraf tarafından trafik işaretleri kanununa uymadan hızlı şekilde gelerek 22 metre olay yerinden savrulmasına neden olacak şekilde olayı gerçekleştirmiştir. Kaza sonrasında Berkay’ı ağır şekilde yaralanmış vaziyette gördüm. Çarpan kişi böyle ölümcül bir darbeden sonra olay yerinden kaçmıştır. Bu kaçış olayın kazayla açıklanmayacağı ortadadır. Eğer bir yaya geçidinde diğer araçların durduğu ortamda bir araç bir kişinin ölümüne sebep oluyorsa bu durum hepimiz için tehlike arz etmektedir. Bu dosyada konuşulan sadece kaza değil insan hayatına verilen değerdir. Çünkü yaya geçidine yaklaşırken hızı azaltmak zorunludur. Bu olay basit bir dikkatsizlik olarak değerlendirilemez, oğlum korunması gerekirken korunmamıştır" dedi.

"Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan mütalaa

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın kullandığı araçla, Bağdat Caddesi Caddebostan Caddesi’nde seyir halindeyken yaya geçidinde karşıya geçmekte olan maktule çarparak ölümüne sebebiyet verdiği, sanığın kazadan sonra olay yerini terk ettiği, eyleminin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu oluşturduğunu aktardı. Mütalaada, sanığın kazada karayolu trafik kanununca kural ihlali yaptığı, maktulün kusursuz olduğu, sanığın kusurlu olduğu belirtilerek, delillerin kapsamında sanığın üzerine atılı "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işlediğinin sabit olduğu ifade edildi. Sanık Azad Baran Hışım’ın, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tahliye edildi

Mahkeme, sanık Azad Baran Hışım’ın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış oluşu, suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 16 Nisan’a ertelendi.