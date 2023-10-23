Yazılım yarışması 'Veri Maraton'unda 35 saat süren mücadele bitti

Tuzla Belediyesi, Açık Veri Portalı ve Yönetim Sistemi üzerindeki veri setlerinin daha fazla duyurulması, yaygınlaştırılması ve kullanılması amacıyla açık veri temelli akıllı şehir yazılım yarışması ‘Veri Maraton’unu düzenledi. 5 ekibin ve 12 yarışmacının katıldığı maraton 35 saat sürdü. 2 günlük maratonun ardından kentsel sorunlara yönelik yazılım çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projelerin sunumu jüri üyelerine yapıldı. 31 Ekim’de düzenlenecek törenle toplam 120 bin TL’lik ödül sahiplerine verilecek.

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde, Açık Veri ve Teknoloji Merkezi’nin teknik yürütücülüğü ve İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle 81 ilden herkesin katılımına açık ‘Veri Maraton’u yarışması düzenlendi. Projeye katılan 12 yarışmacı, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) 2 gün boyunca belediyenin açık veri portalını kullanarak ilçeye ve ilçedeki vatandaşa hizmet edecek projeler geliştirdi. 22 Ekim tarihlerinde son bulan maratonun kazananları 24 Ekim’de duyurulacak. 31 Ekim’de düzenlenecek törenle birinciye 60 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 20 bin TL, katılan diğer takımlara da mansiyon ödülü verilecek.

“Çok emek sarf ettiniz”

Konuşmasına tüm yarışmacılara teşekkürlerini ileterek başlayan Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Tülay Kalav, “Biz kamu görevlisi olarak projelerinize bakacağız fakat gördüğünüz üzere burada birçok teknik arkadaşlarımız, büyüklerimiz, sizin mentörleriniz var. Bu kadar kısa sürede ortalama sayıdaki bir veri setiyle ne yapılabilirse onu yapabildiğinizin farkındayız. O yüzden işin teknik tarafını ele alacağız. Çok emek sarf etmişsiniz, umarım buradaki 2 gününüz çok güzel geçmiştir” dedi.

“Bazı fırsatları ortaya çıkaracak projeler geliştirilmesi için bir çağrıya çıktık”

Açık Veri ve Teknoloji Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren ise proje ile ilgili şu detayları verdi: “veri.tuzla.bel.tr sitesindeki açık verileri kullanarak toplumsal faydaya, kent yaşamına, sorunların giderilmesine yönelik veya bazı fırsatları ortaya çıkaracak projeler geliştirilmesi için bir çağrıya çıktık. O çağrıya istinaden takımlar en az 2 en fazla 5 kişi olmak üzere yarışmaya katıldılar. Toplam 120 bin TL ödülü olan yarışmamıza 21 Ekim’de başladık, 22 Ekim’de bitirdik. 35 saatlik bir maratonun sonunda sunumlarını yapacaklar ve ödüllerini kazanacaklar. Bu hikayeleri ve ortaya çıkan sonuçları da web sitemizde başarı hikayeleri duyuracağız.”

“Öncülük ettiği için Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

3 kişilik bir ekip ile yarışamaya katıldıklarını belirten Hasan Basri Yüksel, KUTUP isimli projeyi geliştirdiklerini söyledi. Yüksel, “Tuzla Belediyesi açık bir maratonuna üç kişi ekip olarak katıldık. Maratona katılma motivasyonumuz açık verinin belediyeler tarafından yaygın bir şekilde kullanımını teşvik edecek şekilde bir başarı hikayesi yazabilmek ve bir proje geliştirebilmekti. Bu çerçevede belediyenin acil toplanma alanı verilerini paylaştığı web site üzerinden bir proje geliştirme kararı aldık. 35 saatte uygulamamızı geliştirdik. Tuzla’da yaşayan 288 bin kişi var. Uygulama çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşların herhangi bir afet anında örgütlenerek afetten sorumlu resmi ekiplerin gelmesine değin organize olabilmesini sağlama noktasında çalıştık. Belediyenin paylaşmış olduğu açık veri portalındaki veri temelinde projemizi inşa ettik” ifadelerini kullandı.

“Kamu kaynaklarını yapay zekayla konuşturmayı hedefliyoruz”

Sabancı Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi ve mühendisliği bölümünden mezun olan Ali Eren (23) ise “Projemizde kamu kaynaklarını yapay zekayla konuşturmayı ve son kullanıcıya ulaşılabilir ve güvenli şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bir yapay zeka ve sohbet kanalı oluşturduk. Bu çok güzel bir proje. Umarım her belediye kamu verilerini halkla paylaşır, açık bir şekilde sunar. Bu yarışma aslında veriden haberdar olmamızı ve farklı denemeler yapmamızı sağladı. Veriyle etkileşime girmiş olduk ve bizim için çok güzel bir imkan oldu” şeklinde konuştu.