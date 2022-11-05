Yazın ziyaretçi akınına uğrayan Avşa ve Marmara adasında sessizlik hakim

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaz boyu Avşa ve Marmara adası ziyaretçi akınına uğramıştı. Şimdi ise adalarda sessizlik hakim.

Yazın ziyaretçi akınına uğrayan Avşa ve Marmara adasında sessizlik hakim
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Balıkesir’in Marmara ilçesinde yaz boyu Avşa ve Marmara adası ziyaretçi akınına uğramıştı. Şimdi ise adalarda sessizlik hakim.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası’na bayramda ziyaretçi akını yaşamıştı nüfus adalarda 20 kat artmış ziyaretçiler konaklama yapmakta zorluk çekmişti, şimdi ise adalarda son baharın gelmesiyle yerli halk dışında sokaklarda sessizlik hakim oldu. Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası son baharın güzellikleriyle kışında yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Yazın ziyaretçi akınına uğrayan Avşa ve Marmara adasında sessizlik hakim
Yazın ziyaretçi akınına uğrayan Avşa ve Marmara adasında sessizlik hakim
Yazın ziyaretçi akınına uğrayan Avşa ve Marmara adasında sessizlik hakim
Yazın ziyaretçi akınına uğrayan Avşa ve Marmara adasında sessizlik hakim