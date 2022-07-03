Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de devriye görevi esnasında seyir halindeki bir kamyonetten şüphelenerek aracı takibe başladı. Söz konusu kamyonet, dur ihtarına uymayıp stabilize yola girdi. Panikleyen sürücü kamyonetten inip araziye doğru kaçtı. Terk edilen kamyonette arama yapan jandarma ekipleri, 30 litre mazot, 1 adet çapa makinesi, 2 adet akü, 2 adet koltuk, 1 adet bisiklet, 1 adet akü şarj cihazı ile bir miktar ev bakliyatı buldu.

Evinin soyulduğunu jandarmadan öğrendi

Jandarma ekipleri, şüphelinin arkasında bıraktığı her izi dikkatle inceledi ve yapılan araştırma neticesinde malların çalıntı olduğu belirlendi. Çapa makinesinin üstündeki seri numarasından üreten firma ile iletişime geçildi ve ardından makinenin sahibine ulaşıldı. Yapılan görüşmede şahsın Silivri’de yazlık evinin olduğu ve evinin soyulduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu yazlıkta arama yapan ekipler, bulduğu delilleri tek tek titiz bir şekilde inceleyerek hırsızın kimliğine ulaştı. H.T. isimli şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda 16 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan H.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.