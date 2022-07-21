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Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayan ve ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen 10 film gösterimine yaklaşık 10.000 kişi katıldı.

Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Belediyesinin ilçede yaşayan vatandaşları Yeşilçam’ın ve Türk sinemasının büyülü atmosferine döndürmek, animasyon filmleriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatmak amacıyla düzenlediği Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz 2022 Cuma günü Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen gala ile başlayan etkinliğe ilçede yaşayan 7’den 70’e bütün vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen 10 film gösterimine, Silivri’de yaşayan yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı seçkin filmler olan; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yunus Emre Aşkın Sesi, Ankara Yazı Veda Mektubu, Son Mektup, Züğürt Ağa, Ertuğrul 1980, Çanakkale Yolun Sonu, Dağ 2 gibi filmlerin izleyicilerle buluşturulduğu Yazlık Sinema Nostaljisi etkinlikleri ağustos ayının sonlarına kadar devam edecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Yazlık Sinema Nostaljisi etkinliğinin düzenleneceği tarih, saat ve bölgeler şöyle;

20.07.2022 Çarşamba - Saat: 21.00 / Büyükçavuşlu Yukarı Pazar Alanı

20.07.2022 Çarşamba - Saat: 21.00 / Beyciler Okul Bahçesi

22.07.2022 Cuma – Saat: 21.00 / Çayırdere Okul Bahçesi

22.07.2022 Cuma – Saat: 21.00 / Sayalar Pazar Alanı

25.07.2022 Cumartesi – Saat: 21.00 / Büyükkılıçlı Okul Bahçesi

27.07.2022 Çarşamba – Saat: 21.00 / Çeltik Pazar Alanı

27.07.2022 Çarşamba – Saat: 21.00 / Yolçatı Okul Bahçesi

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Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yazlık sinema tüm heyecanıyla devam ediyor
Yusuf Eker

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