YDÜ fizik alanında 'En İyi Global Üniversiteler' listesinde yer aldı

CERN ve BESIII projelerinde yürütülen çalışmaların bir parçası olan Yakın Doğu Üniversitesi, ABD’li US News & World Report’un fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı listeye KKTC’den giren tek üniversite oldu.

ABD’li US News & World Report’un yayımladığı “En İyi Global Üniversiteler 2022-2023” alan sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi, fizik alanında listeye girebilen tek KKTC üniversitesi oldu. Aynı çalışmada mühendislik alanında dünya genelinde 436’ıncı sırada yer alarak bu alanda Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi ve Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi “fizik” alanında ise dünya genelinde 676’ıncı sırada gösterildi. Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en prestijli araştırma merkezlerinden biri olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) ve BESIII (BEijing Spectrometer) projelerinde gerçekleştirilen pek çok deneyin de parçası.

Yakın Doğu Üniversitesi, fizik alanında dünya bilimine önemli katkılar yapıyor

Evrenin sırlarını çözmek için Avrupa ülkelerinin güç birliği yaparak kurduğu CERN’de ve Çin’de başlatılan BESIII (BEijing Spectrometer) projelerinde hayata geçirilen pek çok araştırmada aktif rol üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi, fizik alanında dünya bilimine önemli katkılar sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin CERN ve BESIII projelerini ise fizik alanında dünyada isim yapmış bilim insanlarından oluşan bir ekip yürütüyor. Ekipte Prof. Dr. Kerem Cankoçak, Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, Prof. Dr. İsmail Uman, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Doç. Dr. İlker Özşahin, Yrd. Doç. Dr. Sercan Şen yer alıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Dünya biliminin en önemli iki projesi CERN ve BESIII’de yürüttüğümüz çalışmalarla fizik alanında da dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasındaki yerimizi alacağız.”

Ürettiği bilimsel bilgiyi, bilim dünyası ile paylaşarak insanlığın yararına kullanıma sunmanın Yakın Doğu Üniversitesi’nin en önemli prensiplerinden biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “ABD’li US News & World Report’un fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı listeye KKTC’den giren tek üniversite olmamız bu çabamızın önemli bir sonucu” değerlendirmesini yaptı.

US News & World Report’un yayımladığı alan sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin mühendislik alanında dünya genelinde 436’ncı sırada yer alarak mühendislikte Kıbrıs’ın en iyisi ve Türkiye’nin ise en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Fizik alanında dünya genelinde 676’ıncı sırada yer aldık, ancak daha alacak yolumuz var. Ekibimizin, dünya biliminin en önemli iki projesi CERN ve BESIII’de yürüttüğü çalışmalarla fizik alanında da dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasındaki yerimizi alacağız” ifadesini kullandı.