YDÜ Hastanesi dünyanın sayılı hastaneleri arasında yerini aldı

Sağlıkta uluslararası kalite standartlarını karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Almanya merkezli akreditasyon kuruluşu TEMOS’tan aldığı kalite akreditasyonu ile dünyada sayılı hastaneler arasında yerini aldı. Kaynak: Sağlık akreditasyon kurumlarından TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin kalitesini tescil etti

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü “Toplam Kalite Yönetimi” çalışmaları ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinde uluslararası kaliteyi tescil eden TEMOS (Trust, Effective Medicine, Optimize Services) akreditasyonu ile zirveye ulaştı. Uluslararası hasta bakımı ve yönetimi ile çalışan ve hasta güvenliği standartlarını takip eden Almanya merkezli bağımsız akreditasyon kurumu TEMOS tarafından denetlenen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi “Quality In Medical Care” uluslararası akreditasyon sertifikasını alarak, sağlık hizmetlerindeki kalitesini tescil ettirmiş oldu.

Güven, etkili tedavi ve optimize edilmiş sağlık hizmetlerinin ölçümlendiği TEMOS denetimi sonucunda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi TEMOS Uluslararası Kalite Standartlarını karşılayarak, “Tıbbi Bakımda Kalite Sertifikası” almaya da hak kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıkta uluslararası kalite standartlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar, bu kapsamda oluşturulan “Kalite Konseyi” ile “Kalite Koordinatörlüğü” ve buna bağlı olarak hastanenin tüm birimlerinin dahil edildiği toplam kalite yönetimine yönelik organizasyon yapısı ile gerçekleştirilen düzenli ve yoğun çalışmalar neticesinde ciddi bir başarı elde edildi. Kaynak: Sağlık akreditasyon kurumlarından TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin kalitesini tescil etti

TEMOS’un belirlediği 500 standart karşılanarak büyük başarı elde edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni akredite etmek için denetlemeye gelen Almanya merkezli bağımsız kuruluş TEMOS, belirlediği 500 standardı baz alarak hazırladığı “Denetim Raporu”nu açıklayarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Uluslararası Kalite Standartlarını karşıladığını ve akredite olduğunu resmi kanallarından duyurarak ilan etti. Hastane; kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu “ISQua/IEEA” tarafından akredite edilen ve dünyada 14 ülkede merkezi bulunan TEMOS tarafından, 4 farklı kategoride, toplam 19 başlık altında, 500’ün üzerinde standartta denetlendi.

TEMOS’un Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon belgesini almaya hak kazanarak adını dünyanın sayılı hastaneleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kıbrıs’ta bir ilk olarak adanın sağlık turizmi potansiyelini de güçlendirmiş oldu.

“Standartların üzerine çıkmak için çalışıyoruz”

Hizmet kalitesi ve bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda aranılan bir hastane olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “TEMOS’un önemli bir özelliği var. TEMOS bağımsız, kendisini akredite ettirmiş olan bir akreditasyon kurumu. Merkezi Almanya’da. Bu kurumdan sağlık kurumlarını akredite ettirmek çok kolay değil. Biz bunu hem bir üniversite hastanesi olarak hem de dünya çapında tanınırlığı olmayan bir ülkenin hastanesi olarak başardık. Bu başarı uzun bir çalışma dönemi gerektirdi. Hastanemizi TEMOS standartlarının da üzerine çıkartabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız TEMOS akreditasyonunun getirdiği standartların çok üstünde bir hastane oluşturmak ve bunu başardık” dedi.

“Dünyanın güvenilir hastaneleri arasındayız”

Akreditasyon ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası bilinirliğine ve aynı zamanda sağlık turizminde güçlü bir destinasyon olmasına büyük katkıda bulunulduğunu belirten Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Hastanemiz hem Türkiye’den hem de Güney Kıbrıs’tan hasta kabul eder duruma geldi. Başka ülkelerden de hasta kabul etmeye başladık. Yani hastane olarak sağlık turizmine katkıda bulunuyoruz. Nitekim sağlık turizmi yapabilmek için güvenilir olmak gibi belirli kriterlere sahip olmak gerekiyor. TEMOS akreditasyonuna hak kazandığımız için BM Diplomatik Konseyi, güvenilir hastaneler çerçevesinde yayınladığı sağlık bülteninde hastanemizin adını yayınladı” diye konuştu.