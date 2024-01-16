YDÜ Tıp Fakültesi tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen WFME tarafından akredite edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, merkezi İngiltere’de bulunan Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu (World Federation of Medical Education, WFME) tarafından akredite edildi. Fakültenin WFME’ye akreditasyon sürecini ise Secretariat of the Council for Undergraduate Medical Education (SCUME) yürüttü.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, tüm dünyada tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen WFME tarafından akredite edildi. Nisan 2013 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü AVICENNA grubunda ve Dünya Tıp Okulları Rehberi (World Directory of Medical Schools - WDOMS) yer alan Tıp Fakültesi, mezunlarının ABD ve Kanada’da tıp eğitimi ve uzmanlık programlarına başvuru yapabilmesinin önünü açan ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates - Yabancı Tıp Mezunları için Eğitim Komisyonu) listesinde de yer alıyor. Ayrıca, eğitimlerini üniversitenin Tıp Fakültesi’nde tamamlayan hekimler, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yanı sıra Avrupa’nın tanınmış sağlık kuruluşlarında da ihtisas yapma hakkı elde ediyor.

“Uluslararası üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyoruz”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Tıp Fakültesi’nin, bütün dünyada tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu WFME’ye akredite olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tıp Fakültesi’nin, tıp eğitiminde sadece KKTC ve Türkiye’nin değil dünyanın pek çok ülkesinin nitelikli hekim ihtiyacını karşılayan önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Başta Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan olmak üzere tüm akademik ve idari kadrolarımızın bu başarıda gösterdiği özveri, disiplin ve kararlılık için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Kısa süre önce üniversitenin Eczacılık Fakültesi’nin de ABD merkezli “Eczacılık Eğitimi İçin Akreditasyon Konseyi” (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) tarafından yürütülen uluslararası bağımsız akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak “Akredite eczacılık fakültesi” unvanı aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Fakültelerimizin, uluslararası kurumlardan aldıkları akreditasyonlar, taşıdığımız uluslararası üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyor" dedi.

“Bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak eğitim veriyoruz”

Üniversite bünyesindeki Tıp Fakültesi’nde eğitim gören geleceğin doktorlarının, çok kültürlü bir ortamda yetiştiğini vurgulayan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “KKTC’nin ilk tıp fakültesi olarak kurulan tıp fakültemiz bugüne kadar onlarca ülkeden yüzlerce mezun verdi. Mezunlarımız, dünyanın dört bir yanında mesleklerini icra etmeye devam ediyor. Tıp Fakültemiz; deneyimli akademik kadrosu, son teknolojik donanıma sahip laboratuvar altyapısı ve iki tıp fakültesi hastanesi ile tıp eğitiminde bölgenin en önemli merkezlerinden biri olarak eğitim veriyor. Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu, WFME’nin fakültemizi akredite etmesi de bu yetkinliğimizin bir göstergesi” ifadesini kullandı.

“Öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin, evrensel sağlık standartlarına uygunluğu, tıp alanında önemli kurumlar tarafından tescilleniyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin; çözüm odaklı, bilgili, dürüst, tıp ve evrensel etik değerlerine bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan, insanlığa hizmeti amaç edinmiş hekimler yetiştirmeyi amaç edindiğini söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, “Bu vizyonla, dünyanın pek çok ülkesinden gelen doktor adaylarını yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin, evrensel sağlık standartlarına uygunluğu, tıp alanında önemli kurumlar tarafından tescillenmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

WFME Hakkında

Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu (World Federation of Medical Education-WFME); 1972’de Dünya Tıp Birliği’nin (World Medical Association, WMA), Dünya Sağlık Örgütü, bölgesel tıp fakülteleri ve Uluslararası Tıp Öğrencileri Dernekleri Federasyonu (IFMSA) ile güçlerini birleştirmesi ile kuruldu.

Tüm dünyada tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen WFME, temel tıp eğitiminin akreditasyonu için küresel bir program da uyguluyor. WFME, ayrıca Dünya Tıp Okulları Rehberi’nin de eş editörlüğünü üstleniyor.