YEDAM: 'Bağımlılıktan Kurtulmak Mümkün!'

Silivri Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadelede verdiği danışmanlık hizmetleriyle hem bireylerin hem de ailelerin yanında yer almaya devam ediyor. Selimpaşa’da faaliyet gösteren merkezde görevli Klinik Psikologlar Berna Baltacı ve Ahmet Çelik, Halkla İlişkiler Sorumlusu Kübranur Taşhan ve İyileşme Danışmanı Latif Çıvgın, Hürhaber ve Silivri Haber Ajansı aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

Uzman ekip, alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi birçok alanda danışanlara ücretsiz, gizli ve bilimsel temelli psikolojik destek sunduklarını vurguladı. Bağımlılık sürecinde bireyin yalnız olmadığını hissettiren bu destekle hem fiziksel hem de psikolojik iyileşmenin mümkün olduğunun altı çizildi.

YEDAM’ın sunduğu destek yalnızca bireye yönelik değil; ailelerin bilinçlendirilmesi ve sürece dahil edilmesiyle daha güçlü sonuçlar elde ediliyor. Merkez, bağımlılıkla mücadelede “umut veren bir adres” olarak bölge halkının güvenini kazanmış durumda.

Destek Almak İçin:

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne ulaşmak ve destek almak isteyenler, Türkiye genelinden 115 numaralı ücretsiz danışma hattını arayabilir.