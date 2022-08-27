Yedikule Hisarı'nda 'Drone Yarışları Zafer Kupası' başladı

İSTANBUL (İHA) – Fatih Belediyesi ve Tech Drone League’nin birlikte düzenlediği ‘Drone Yarışları Zafer Kupası’ yarışları Yedikule Hisarı’nda başladı. Etkinliğin açılışında dron kullanarak kısa bir açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kıymetli olan, bu tarihi mekan içerisinde teknolojinin buluşmasıdır” dedi.

Fatih Belediyesi, Tech Drone League ile birlikte 27-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği ‘Drone Yarışları Zafer Kupası’ yarışları Yedikule Hisarı’nda başladı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da etkinliğe katılarak dron kullandı. İlk kez tarihi bir mekanda yapılan organizasyon 2 gün boyunca yarışların yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Pilotlar, birinci gün antrenman, sıralama turları, ikinci gün ise eleme yarışlarıyla şampiyonluk için yarışacak. Yarışlar ve etkinlikler tüm gün sürerken; 200 kilometre hıza bir saniyede çıkan dronlar, final yarışlarını akşam saatlerinde filelerle çevrili 12 engel ve 11 dönüşten oluşan toplamda 3 bin metrekare üzerine kurulu pistte gerçekleştirecek.

“45 kardeşimiz yarışacak”

Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “İstanbul’un çok tarihi ve önemli bir mekanında bana göre önemli bir faaliyet için burada bulunuyoruz. Burada iki gün içerisinde dron yarışları yapılacak. Aynı zamanda gençlerimizin için çeşitli atölye sayabileceğimiz etkinlikler var. Her yaş grubundan 45 kardeşimiz yarışacak” dedi.

“Kıymetli olan tarihi mekan içerisinde teknolojinin buluşması”

Alanda çok ciddi bir hareketliliğin olduğunu söyleyen Başkan Turan, “Burası tarihi bir mekan. Kıymetli olan, bu tarihi mekan içerisinde teknolojinin buluşmasıdır. Gerçekten gençlerimiz en ufak yaş grubundan en büyüğüne kadar teknolojiye ilgi uyandırmak etkileyici bir şey diye düşünüyorum. Faaliyetler için de bir başlangıç olur” şeklinde konuştu.

“Oğlumu da bizzat kendim yetiştirdim”

Oğlu ile birlikte yarışa girecek olan Mehmet Orhan, “Pandemiyle birlikte hepimiz evlere kapandı. Ben de evde bu hobiye başladım. Daha önce bu takımda yarışan arkadaşlarım vardı. Bu takıma kaydımızı yaptırdık. Oğlumu da bizzat kendim yetiştirdim. O da şu anda Türkiye’nin en küçük, en genç dron yarışçısı 9 yaşında, 4 yaşından beri dron uçuruyor” diye konuştu.

“Kendi kodladığımız dronları uçuruyorum”

Türkiye’nin en genç dron pilotu Ege Orhan, “Ben dört yaşımdan beri FPV, kendi yaptığımız kendi kodladığımız dronları uçuruyorum. Babam dronlara merak etti. Ben de babama sordum. O da bana gösterdi, anlattı. Ben de ‘bana da bir dron yapar mısın?’ dedim. Babamla dron yaptık. Kendim uçurdum. Bunların simülatörleri oluyor. İlk orada uçurdum. Sonra yavaş yavaş bu dronları uçurmaya başladım” ifadelerini kullandı.

“Bu yarışta önemli olan eğlenmek”

Uçuşa olan merakından söz eden Orhan, “Benim uçuşa olan merakım pilotluktu. Hep F-16 pilotu olmak istedim. O yüzden de bu dronlar benim çok fazla hoşuma gidiyor. Bundan önce hız arabaları da gittiği için dronlar hoşuma gidiyor. Benim babamla birlikte yapmam fikir açısından daha iyi oluyor. Nasıl olabilir diye konuşuyoruz. Bu yarışta önemli olan eğlenmek benim bu yarışta çok fazla bir iddiam yok, ilk yarışım ama en azından derece alırım diye düşünüyorum” dedi.

“2 gün boyunca sürecek”

Profesyonel dron pilotu Hakan Şahbaz, “Fatih Belediyesi ve Tech Drone League tarafından yapılan dron yarışları etkinliğindeyiz. Tabi sadece dron yarışı değil arka tarafta robotik kodlama, üç boyutlu yazıcılar ve başka aktivitelerin olduğu bir etkinlik var. Birazdan hakemlerin bulunduğu yerde sporcular kayıtlarını yaptıracak, cihazlarını test ettirecek. İlk başta sıralama turları olacak sıralama turlarında herkesin süresi alınacak, süre alımlarından sonrada dörtlü gruplar belirlenecek daha sonra dört sporcu birden çıkarak 3 turu ilk bitiren olmak üzere etapları kazanmaya çalışacaklar. Bugün ve yarın 2 gün boyunca sürecek bu etkinlikler” diye konuştu.