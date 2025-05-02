Yedikule Hisarı'nda ihya edilen Fatih Mescidi ibadete açıldı

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethinin ardından Yedikule Hisarı’na inşa ettirdiği Fatih Mescidi tamamlanan ihya çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği ecdat mirası mescidin yanında bulunan çeşmenin de onarım çalışmaları yapılarak suyuna kavuşturuldu.

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethinin ardından Yedikule Hisarı’na Fatih Mescidi’ni inşa ettirdi. 1905 yılına kadar ayakta kalan yapı, sonraki dönemde ise yıkıldı. Fatih Belediyesi 2020 yılında Koruma Kurulu onaylı proje doğrultusunda Yedikule Hisarı’nda restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde, günümüze sadece minaresi ulaşan mescit alanında kazı çalışmaları yürütüldü. Temel izleri ortaya çıkarılan tarihi mescidin ihyası proje hazırlanarak 2023 yılında Koruma Kurulu onayı alındı. Projeler doğrultusunda 2024 yılında bir bağışçı desteği ile günümüze özgün olarak yalnızca Fatih Dönemine ait minaresinin bir bölümü ve temel kalıntıları ulaşabilen Yedikule Hisarı Fatih Mescidinin ihyası gerçekleştirilerek yeniden ibadete açıldı. Mescit, 15. yüzyıl mimari plan ve inşa özellikleri ile özgün malzeme ve detaylar kullanılarak inşa edildi. Ayrıca, mescidin yanında bulunan çeşmenin de onarım çalışmaları yapılarak suyuna kavuşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği Fatih Mescidi İstanbul’un tarihi mirasına önemli bir katkı sağladı.