Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde yaz atölyeleri başladı

Fatih Belediyesi, çocukların ve ailelerin yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için ‘Yedikule ve Ayvansaray Bahçe Yaz Atölyesi’ düzenliyor. Uzman eğitmenler tarafından çeşitli eğitimlerin verileceği yaz atölyelerinde çocuklar bahçe ve tarımın inceliklerini öğrenme imkanı bulacak.

Çocukların, ebeveynlerin ve gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak olan Fatih Belediyesi Yaz Atölyeleri başladı. Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde gerçekleşecek olan eğitimler, 7 Temmuz itibarıyla bahçıvanlık atölyesiyle kapılarını açtı. Uzman eğitmenler tarafından derslerin verileceği yaz atölyelerinde, anne ve çocuk salata atölyesi, bitki bakım atölyesi, kompost atölyesi, sebze toplama ve paketleme atölyesi, turşu atölyesi, mantar yetiştiriciliği atölyesi, çocuklara özel arıcılık atölyesiyle olmak üzere katılımcılar kendilerini geliştirme imkanı bulurken çocuklar da kaliteli vakit geçirerek yaz tatilinin keyfini doyasıya yaşayacak. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “ Çocuklarımız çok sevdikleri Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinde tohum ekip, çapa yapıp, doğayla iç içe arkadaşlarıyla da eğlenirken, aileler de semaverde çay ikramımızla gönül rahatlığıyla piknik yapabilecek ve dinlenebilecekler” dedi.