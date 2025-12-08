Yedikule zindanlarında fener ışığında tarihe yolculuk

Yedikule Hisarı zindanlarında ay ışığında düzenlenen "Fenerli Gece Turu" masalsı görüntüler oluşturdu. Hisarın gölgeler altındaki atmosferinde gerçekleştirilen tura katılan vatandaşlar, tarihi zindanları fenerler eşliğinde gezme imkanı buldu.

İstanbul’un tarihi siluetinin en görkemli yapılarından biri olan Yedikule Hisarı’nda Fatih Belediyesi tarafından "Fenerli Gece Turu" düzenleniyor. Ziyaretçiler yüzlerce yıllık duvarların arasında, fenerler ile tarihi atmosferi yaşarken, zindanların ürkütücü ve büyüleyici ortamında adeta zamanda yolculuk yaptı.

Tura katılanlar geçmişte yaşanan o anları yeniden hissediyor

Düzenlenen turda rehberlim yapan Turan Oflaz katılanların çok büyük keyif aldığını ve adeta o anları yeniden hissettiklerini belirterek "Yedikule zindanlarında haftada iki defa gece turu düzenliyoruz. Çarşamba ve pazar akşamları bu turu düzenliyoruz. Akşam olduğunda bizim temamız Yedikule zindan formatı. Bir yandan Sultan Genç Osman’ın idam edildiği kuleyi, bir yandan da savaş esirlerinin tutulduğu diğer bir zindan kulesini görüyoruz. 1 saatlik bir programın ardından tutumuzu tamamlıyoruz. Vatandaşlar bu turdan keyif alıyorlar ambiyansı çok özel o duyguyu hissediyorlar. Biz buranın hikayesini anlattığımız da vatandaşların o anı hissedebildiklerini biz anlayabiliyoruz. Onlar için unutulmaz bir deneyim oluyor. Turun en sonunda 1600 yıllık Roma surlarının üzerine çıkınca da bambaşka bir şölenle bitiyor tur" dedi

"Burada o insanların yaşadığı yalnızlığı hissettim"

Yaşadığı deneyimin heyecan verici olduğunu ve çok etkilendiğini belirten Merve Şanlı "Daha önce arkadaşlarım katılmış. Fatih belediyesinin sitesinden başvurmuşlar. Ben de daha önce duymuştum ama çok dolu olduğunu yer bulmanın zor olduğunu söylüyorlardı. Ama sonrasında uygulamasını indirerek şansımı denedim o şekilde katıldım. Bence çok güzel oldu tur. Atmosfer çok güzel rehberimiz detaylı anlattı. Diğer müzeleri de akşam açtılar. Bence bir yeri gündüz görmekle gece görmek arasında çok fark var. Hem bu duyguyu o ıssızlığı hissetmek açısından da etkili. Burada o insanların yalnızlığını belki de acılarını hissetmek bu şekilde daha kolay oldu" diye konuştu

Tura katılım ücretsiz

2021 yılından bu yana düzenlenen turun ücretsiz olduğunu ve sadece Fatih belediyesinin internet sitesinden kayıt yapılması gerektiğini belirten Yedikule Hisarı Sorumlusu Hakan Sain "2021 yılında Fatih belediyesi Ergün başkan öncülüğünde bir restorasyon başladı ve burası tamamlandı. Yaklaşık 3 yıldır da burada fenerli gece turlarını yapıyoruz burada. Turumuz tamamen ücretsiz vatandaşlarınızdan yalnızca istediğimiz Fatih Belediyesinin internet sitesine girerek istenen bilgileri girerek istenilen seansa kayıt olmaları. Bizden kendilerine buraya geldiklerinde fenerler vererek rehber eşliğinde buranın tarihi atmosferini yaşamalarını sağlıyoruz. Turumuz haftada iki gün çarşamba ve pazar olarak yapıyoruz. Kayıtlar da her hafta cuma günü belediyemizin etkinlik başvuruları sitesinden yapılıyor. Biz bu konsepte çok önceden geçtik. Bizden sonra şu an Topkapı Sarayında da gece turları yapılıyor ama bizim burada ki atmosferimiz biraz daha farklı" dedi