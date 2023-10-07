YEE, Bükreş'te Prof. Dr. İlber Ortaylı ile 'Dostluğun Tarihsel Boyutu, Türk-Rumen İlişkileri' konferansı düzenledi

Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri ve Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 145. Yılı etkinlikleri çerçevesinde T.C. Bükreş Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bükreş’te düzenlenen “Dostluğun Tarihsel Boyutu, Tük-Rumen İlişkileri” isimli konferansı dünyaca tanınmış tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Enis Tulça verdi.

Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş’te Prof. Dr. İlber Ortaylı ile “Dostluğun Tarihsel Boyutu, Türk-Rumen İlişkileri” konferansı düzenledi. T.C. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, büyükelçilik, bağlı kurum temsilcileri ve Romanya’da mukim vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı konferans bilinen ve bilinmeyen pek çok tarihi bilgiyi de ortaya çıkardı.

“Romanya Balkanlar’ın aydınlık yüzüdür”

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 500 kişilik salonun tamamını dolduran dinleyicilere, bilinenin aksine çok derin olan Türk-Rumen ilişkilerini tarihsel boyutunu değerlendirdi. Diğer balkan ülkelerinin aksine Osmanlı Devleti ile savaşmış ancak neredeyse pek sorun yaşamadan ilişkisine devam eden ender ülkelerden olan Romanya için “Balkanlar’ın aydınlık yüzü” ifadesini kullandı. Gelmiş geçmiş pek çok tarihçinin çalışmalarını anan Ortaylı, günümüzde tarih alanında Romanya üzerine çalışan pek Türk ve Türk tarihi üzerine çalışan Rumen araştırmacının olmadığını ifade etti. Komünizm döneminde dahi ilişlerin sıkı bir şekilde sürdüğünü örnekleriyle ortaya koydu. Dimitri Cantemir’in kaleme almış olduğu Osmanlı Tarihi isimli eserin faydalı olduğunu, birçok dile de çevrildiğini ve faydalanıldığını da sözlerine ekledi. Yunus Emre Enstitüsüne bu organizasyondan duyduğu memnuniyet için teşekkür etti.

Cumhuriyet Dönemi’nde ilişkiler ve günümüz

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Enis Tulça; Osmanlı Dönemi’ndeki ilişkilerin aslında sonlanmadığını sadece rejim değişikliği ile devam ettiğini ifade etti. Osmanlı’dan ayrıldıktan sonra Romanya’daki ilk elçiliklerden birinin Osmanlı elçiliği olduğunun altını çizerek Balkan Savaşlarının yaşanması bile ilişkilerin bitirmemiş, aksine yapılan görüşmelerle artık iki farklı devlet olarak yola devam edilmiştir, dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleşen soru cevap kısmında ise dinleyiciler Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Enis Tulça’ya sorularını iletti. Soruları yanıtlayan ve kitaplarını imzalayan Ortaylı ile Tulça, katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.