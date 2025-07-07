YEE'nin düzenlediği Yaz Okulları'nın açılış programı gerçekleştirildi

Ankara’ da Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) düzenlemiş olduğu Türkçe/Türkoloji/Tematik Yaz Okulları açılış programı yapıldı.

YEE tarafından düzenlenen, Türkçe/Türkoloji/Tematik Yaz Okulları’nın açılış programı Ankara’da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta, yaz okullarının tanıtım filminin gösterilmesinin ardından yöresel dans gösterileri de katılımcıların gösterimine sunuldu. 7-31 Temmuz tarihleri arasında yurt dışından gelecek öğrencilerin katılacağı programda yaz okullarının içeriği hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda 69 farklı ülkeden gelen 735 öğrenci Türkiye’nin farklı şehirlerinde ağırlanacak.

Programda açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk dilinin özel bir dil olduğunu aktararak, "Türkçe öğrenen bir gencimiz aynı zamanda o dile, o dili kullananlara kendi kültürünü, kendi birikimini, bilimlerinin aksine katkı vermeye başlıyor. Dolayısıyla Anadolu insanlığının 86 milyonun hatta buna Türk dünyasını ekleyecek olursak 350 milyon Türk dünyasının birbirleriyle etkileşimiyle birlikte diğer kültürlerle iletişim kurmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Türkçe’nin kadim bir dil olduğunu aktaran Çam, bu dilin hem öğrenene hem de öğretene katkı sağladığını belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy ise, Yunus Emre Enstitüsü olarak dilin yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda düşüncenin, kimliğin, aidiyetin ve kültürel belleğin taşıyıcısı olduğuna inandıklarını dile getirerek, "Bu inançla çıktığımız yolda, dünyanın dört bir yanından gelen siz değerli misafirlerimizi Türkiye’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem Yurt Dışı Kültür Merkezlerimizde, hem de yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde eğitim gören 750’ye yakın öğrencimizi yaz okullarımızda ağırlıyoruz. Aynı zamanda, ülkemizin zengin kültürel birikimini paylaşmayı amaçlayan Tematik Yaz Okullarımızı da sürdürüyoruz. Türk arkeolojisi, çağdaş Türk sanatı, Türk mutfağı ve Türk modası gibi başlıklar etrafında şekillenen Tematik Yaz Okullarını da 35 farklı ülkeden 100’e yakın misafirimizle, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin farklı şehirlerinde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bu etkileşim, kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlayacaktır"

Yaz okullarının kültürlerin birbirine temas ettiği ve katılımcıların Türkçe aracılığıyla ortak bir etkileşim zemini oluğunu aktaran Aliy, "Her biriniz, kendi ülkenizden ve hikâyenizden yola çıkarak bu kültürel yolculuğun parçası oldunuz. Bugün bu yolculuk, Türkiye’de, hepimizin ortak hafızasında kalıcı izler bırakmaya hazırlanıyor. Amacımız sadece Türkçeyi öğretmek değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel zenginliğini, tarihî mirasını ve çağdaş yüzünü sizlerle paylaşmak. İnanıyoruz ki bu etkileşim, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.