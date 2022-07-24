Siemens
SON
DAKİKA
Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı
Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı
Ultra Trail'in son günü nefes kesti
Rahvan atları yarışı nefes kesti
Özkurt son yolculuğuna uğurlandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı.

Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Bursa’da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.’nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdiklerinde gözlerine inanamadı. Kapının açılmasının ardından ekipler içeride 2 kamyondan fazla çöple karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm’ yazıldığı görüldü.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Geçtiğimiz Cuma günü Kamuran Pınar A.’nın yaşadığı çöp evin tamamının temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır kirasını ödemeyen Kamuran Pınar A., kirasını ödemediği ve evin kilidini değiştirdiği gerekçesiyle emniyette verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cuma günü tekrar eve giden ekiplerin kilitli kapının ardında yarı baygın bulduğu çocuk sonrası serbest bırakılan teyze Kamuran Pınar A., savcılık kararıyla çocuğa eziyet suçundan gözaltına alınırken, şüphelinin kızı Esra Zeynep A.’nın ise görgü şahitliğine başvurulması için emniyete çağırıldığı öğrenildi.

Öte yandan talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri’de kaza 1 ölü 1 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin