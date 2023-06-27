Yeğeninin kocasına kurşun yağdırdı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde araçla seyir halindeki bir şahıs, darp ettiği karısının dayısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralı şahıs, patlayan lastiğe rağmen arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl’ün Ertuğrulgazi Mahallesi Sezgin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kenan D. (38) eşi Leyla D.’yi 1 hafta önce darp etti. Bu duruma sinirlenen Leyla D.’nin dayısı Resul T. (35), evinin önünden geçen 16 AZD 671 plakalı otomobilde bulunan Kenan D.’ye tabacasıyla kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri Kenan D.’nin bacağına isabet etti. 6 mermi ise aracın kapılarına ve lastiğine isabet etti. Araç sürücüsü Volkan D., kanlar içinde kalan Kenan D.’yi hastaneye götürmek için hızla ilerledi. Yaklaşık 10 kilometre boyunca patlak lastikle hastaneye gelen araçtaki Kenan D. tedavi altına alındı.

Şüpheli Resul T. ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi arıyor.