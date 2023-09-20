Yelkenkanat pilotu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Eskişehir'de iki yelkenkanatın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden pilot Tolga Kandilli, Bursa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yelkenkanat pilotu gözyaşlarıyla toprağa verildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Eskişehir’de iki yelkenkanatın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden pilot Tolga Kandilli, Bursa’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirok’un yelkenkanatları kalkıştan 10 dakika sonra havada çarpıştı. Tolga Kandilli idaresindeki yelkenkanat, çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alarak yere çakıldı. Kandilli, olay yerinde hayatını kaybetti, pilot Murat Demirok ise yaralandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Pilot Tolga Kandilli’nin cenaze namazı, memleketi olan Bursa’da ikindi namazına müteakiben Fatih Sultan Mehmet Camii’de kılındı. Cenazeye, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Ali Yüksel ve THK Kayyım Heyeti üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız katıldı.

Kandilli’nin naşı sevenlerinin gözyaşları arasında Hamitler Kent Mezarlığı’na defnedildi.