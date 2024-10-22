Yem Bitkileri Desteği İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2024

2024 yılı Yem Bitkileri Desteği başvuruları için son tarih yaklaşıyor. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan yetiştiriciler destekten yararlanamayacak.

Yem Bitkileri Desteği İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2024
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2024 yılı Yem Bitkileri Desteği başvuruları için son tarih yaklaşıyor. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan yetiştiriciler destekten yararlanamayacak.

Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin, belirlenen tarihe kadar Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Başvuru süresi sonunda yapılacak müracaatların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

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