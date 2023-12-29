Yemek artıkları ile sokak hayvanlarına özel mama ürettiler

Çerkezköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri Arzu Nur Durmaz ve Irmak Kılıç, bölüm hocaları öğretmenleri Tolga Özer öncülüğünde ve sosyal sorumluluk projelerinin birçoğunda yer alan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla, yemek atıkları ile sokak hayvanlarına özel mama üretti.

Çerkezköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin duyarlı öğrencileri, gıda israfını önlemek ve sokak hayvanlarına destek olabilmek adına atık yemeklerden ürettikleri mamalar ile farkındalık oluşturdu. Arzu Nur Durmaz, “Çevremizde gıda israfının çok fazla olduğunu gözlemledik. Arkadaşım ile birlikte bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Önce ne yapabileceğimiz hakkında tartıştık. Gerçekleştireceğimiz farkındalık projesinde sokak hayvanlarına da yer vermek istedik. Gıda atıklarını geri dönüştürerek sokak hayvanlarına destek olmak, bu alana da dikkat çekebilmek için projemizin hedef ve amaçlarını belirlemiş olduk“ ifadelerini kullandı. Irmak Kılıç, “Arkadaşımla birlikte proje üstüne biraz çalıştıktan sonra konuyu bölüm öğretmenimize taşıdık. Kendisinin de öneri ve tavsiyeleri ile projemizi geliştirme fırsatı bulduk. Hayata geçirdiğimiz proje, Ar – Ge çalışması olarak hayata geçirilmiş bir farkındalık projesi. Projemizle diğer arkadaşlarımıza da örnek olmak, herkesin hem gıda israfı konusunda bilinçlenmesi hem de sokak hayvanlarına yardım eli uzatması adına bir vesile olmak istiyoruz” dedi. Farkındalığı yaymak isteyen Durmaz ve Kılıç atık gıdalarla hazırladıkları mamaları fırınlarda pişirerek poşetleme işlemini gerçekleştirdi ve ardından önce kendi okullarında ardından ise bölgedeki diğer okullarda tanıtımını gerçekleştirdi. Temsili olarak belirli sayıda üretilen mamalar, bir kap ile sokak hayvanlarının beslenebilmesi için belirli noktalara bırakıldı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu davranış birçok kesiminin de takdirini topladı.