Yemek yaparken fenalaşan vergi dairesi aşçıları hastaneye kaldırıldı

Ankara’da bir vergi dairesinin yemekhanesinde yemek yapan 2 aşçı bir anda fenalaştı. Karbonmonoksit gazından etkilendiği ihtimali üzerinde durulan aşçılar hastaneye kaldırılırken, 16 yemekhane personelinin ise tedbir amaçlı muayene edildiği öğrenildi.

Olay, Rıfat Börekçi Caddesi’ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yemekhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemek hazırlayan iki aşçı bir anda mide bulantısı yaşayarak fenalaştı. Yemekhanedeki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Fenalaşan 2 işçi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Yemekhanedeki diğer 16 personelin ise tedbir amaçlı muayene edildiği aktarıldı. Aşçıların karbonmonoksit gazından etkilendiği ihtimali üzerinde durulurken, herhangi bir gaz kaçağı ihtimaline karşı incelemede bulunan ekiplerin olumsuz bir durumla karşılaşmadığı öğrenildi.

“Çok sayıda ambulans ve kalabalık vardı”

Olayın tanıklarından Meltem Demir, “Sabah saatlerinde çok sayıda ambulans ve kalabalık vardı. Gazdan zehirlenme olduğunu söylediler. İnsanları 5-6 ambulansla sevk ettiklerini gördüm. Onun dışında sakindiler, yoğun bir hareketlilik yoktu. Kulaktan duyduğum kadarıyla gaz zehirlenmesi. Yemekhane çalışanıydı sevk edilen hastalar. 5 kişiyi ambulansla aldılar. Bir tane itfaiye vardı. Bütün hastalar ayakta gidiyordu. Hepsini ayakta aldılar ambulansa” diye konuştu.