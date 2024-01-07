Yemek yerken nefes borusu tıkandı, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kırklareli'de yiyecek yerken nefes borusuna tıkanan öğrenciyi Heimlich manevrası ile öğretmeni kurtardı. Kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yemek yerken nefes borusu tıkandı, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli’de yiyecek yerken nefes borusuna tıkanan öğrenciyi Heimlich manevrası ile öğretmeni kurtardı. Kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu’nda teneffüste bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Arkadaşları koridorda bulunan İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik’e haber verdi. Öğretmen Çelik, Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes almasını sağladı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.