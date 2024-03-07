Yemeksepeti, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı

Yemeksepeti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza atarak kutluyor. Cinsiyet eşitliğine olan bağlılığını ve sosyal sorumluluk anlayışını bir kez daha vurgulayan şirket, bu adımla şirket içinde kadınların güçlendirilmesine yönelik politika ve uygulamalarını daha da ilerletiyor.

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markalarından Yemeksepeti, kadınların iş dünyasındaki eşitliğini ve güçlendirilmesini destekleyen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından ortaklaşa geliştirilen Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ni (WEPs - Women’s Empowerment Principles) resmi olarak imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin cinsiyet eşitliğine olan bağlılığını ve bu alandaki eylemlerini pekiştiren WEPs taahhüdü, kadınların iş gücüne katılımını artırmak, kadın liderleri desteklemek ve çalışanlarının fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığı ve güvenliğini cinsiyet perspektifiyle ele almak gibi çeşitli önlemleri içeriyor.

İş dünyasında kadınların güçlendirilmesi için kapsamlı bir çerçeve sunan WEPs, imzacı şirketlerden cinsiyet eşitliğini teşvik etmelerini, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almalarını sağlamayı ve ekonomik açıdan güçlenmelerine destek olmak için somut adımlar atmalarını talep ediyor.

“Yönetimde kadın dengesine önem veriyoruz”

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde atılan bu adımın kendisi ve şirketi adına heyecan verici olduğunu belirtti. Baki, “Kadın çalışan oranını artırma yönündeki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yemeksepeti’nin Liderlik Ekibi’nin yüzde 50’sinin, yönetici kadrosunun yüzde 45’inin ve tüm merkez çalışanlarının yüzde 53’ünün kadınlardan oluştuğunu söylemek bizim için gurur verici Ancak, bu oranları daha da yükseltme konusunda hedefler belirlemiş durumdayız” dedi.

İnsan Kaynakları uygulamalarında pozitif ayrımcılık

Delivery Hero Europe ile koordinasyon halinde belirlenen hedefler doğrultusunda, üst pozisyonlarda daha fazla kadın çalışanın görev alması için adımlar atılıyor. Örneğin, geçtiğimiz yıldan bu yana yönetim kademesi için yapılan işe alımlarda aday listelerinin en az yüzde 50’sinin kadınlardan oluşması sağlanıyor. Şirket içi iletişim faaliyetleriyle de toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın çalışanların önemine dikkat çekmeyi amaçlayan şirket, bu girişimlerle iş yerinde cinsiyet eşitliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oluyor.

Kadın çalışanlara özel izin hakları uygulanıyor

Şirket ayrıca, kadın çalışanlarına yönelik geniş kapsamda izin hakları tanımlamış durumda. “Yanında” konsepti kapsamında hayata geçirdiği düzenlemelerle, çalışanların özel ihtiyaçlarına cevap veren ve iş ile özel yaşam dengesini korumayı hedefleyen Yemeksepeti, bu kapsamda, annelik izinlerini kullanmış olan kadın çalışanlara, çocukları 1 yaşına gelene kadar toplamda 20 iş günü izin kullanma imkanı sağlıyor. Ayrıca, anaokulu ve ilkokul öğrencisi çocukları olan çalışanlar için okulun ilk gününde 1 gün ve karne gününde 2 gün olmak üzere, yılda toplam 3 gün izin hakkı tanınıyor. Şirket aynı zamanda, kadın çalışanların regl dönemlerinde her ay 1 gün izin kullanabilmesine olanak tanıyarak, onların yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor.